Pós-pandemia: 4 passeios gratuitos para curtir em São Paulo

A capital paulista sempre surpreende a todos com suas belezas em meio à selva de pedra e, para quem ama passear, não faltam opções

Lugares baratos para viajar em SP não faltam quando falamos sobre curtir essa cidade tão encantadora. Desde museus até parques, existem infinitas opções de passeios gratuitos em São Paulo, que são perfeitos para casais, famílias e quem ama fotografias singulares cheias de histórias.

A seguir, conheça mais sobre alguns dos pontos turísticos gratuitos mais visitados da cidade e não deixe de pesquisar melhor antes de ir para cada um deles, para conferir o horário de funcionamento e também se há alguma programação especial planejada, o que pode ocorrer no Natal e em outras datas festivas, por exemplo.

1. Parque do Ibirapuera

Localizado na Vila Mariana, bairro nobre da Zona Sul de São Paulo, o Parque do Ibirapuera foi o mais visitado da América Latina em 2017, com cerca de 14 milhões de visitas. Seja para curtir um espaço na grama, pedalar de bicicleta, andar de patins, patinete, caminhar, correr ou aproveitar os brinquedos com as crianças, essa é uma parada obrigatória na cidade.

2. Avenida Paulista

É impossível falar sobre passeios em São Paulo sem citar a mais famosa avenida, que abriga uma das maiores diversidades locais. Com grandes shoppings, museus, parques e restaurantes, essa é uma visita clássica que rende fotos memoráveis. Conectando ainda outras ruas importantes da cidade, como a Consolação e Brigadeiro Luís Antônio, aproveite para atravessá-la de bicicleta e surpreenda-se com o movimento.

3. MASP – Museu de Arte de São Paulo

Fundado em 1947, o MASP é localizado na Avenida Paulista e reúne mais de 11 mil obras em seu acervo, desde quadros à esculturas, fotografias e muito mais. Além disso, sua arquitetura foi um dos grandes marcos do século XX, devido ao vão livre em sua base, que hoje é uma praça e, aos domingos, uma feira de artesanato preenche o local.

4. Parque Trianon

Também localizado na Avenida Paulista, representando a grande diversidade da avenida, o Parque Trianon fica na frente do MASP, sendo uma opção ideal de passeio em família mesmo para os paulistanos. Em mais de 48 mil km², é possível encontrar uma vegetação remanescente da Mata Atlântica, além de playgrounds e trilhas, o que cria um verdadeiro respiro e contraste em meio à tão amada selva de pedra.

Foto: divulgação | Parque do Ibirapuera