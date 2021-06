Conheça as principais tendências do mundo da moda para a temporada outono/inverno de 2021

Peças coloridas, oversized e com muitas estampas e texturas marcam looks dos próximos meses

Com as temperaturas mais frias, as tendências de moda do outono/inverno passam a ganhar cada vez mais destaque e começam a pautar o nosso estilo. A pandemia do novo coronavírus, além das alterações nos comportamentos sanitários e sociais, mudou a nossa relação com as roupas, influenciando muito a moda de 2020 e 2021.

Muitos padrões foram quebrados, sendo a principal característica buscada o conforto. As emblemáticas peças que foram a febre dos anos 2000 retornaram com força total, como a calça de cintura baixa e as roupas coloridas. O home office foi providencial para fazer com que as pessoas passassem a se vestir com estilo, porém confortáveis.

Outro ponto de destaque é o mix de elementos clássicos, modernos, contemporâneos e elegantes. A marca das tendências de 2021 será a fuga da monotonia e a quebra de expectativa.

Além dos tons clássicos – preto, branco, nude e cinza –, a aposta é brincar com cores vibrantes e coloridas, como o rosa pink, o laranja, o verde, o amarelo, o vermelho, o azul ultramarine, o pêssego e o roxo. Em tempos pandêmicos, esse jogo com os mais variados tons ajuda a deixar o ambiente mais leve e animado.

As peças que estão recebendo maior variação na paleta de cores são as calças de alfaiataria. Quem procura um visual mais equilibrado pode apostar nessa tendência, combinando-as com blusas, casacos ou blazers mais neutros. Outra opção é criar um outfit monocromático e abusar dos acessórios.

As estampas também vão estar presentes durante a coleção outono/inverno 2021. Como carro-chefe está o xadrez. Estilistas de todo o mundo esperam encontrá-la em vários modelos e cores. As flores e os animal prints, principalmente a zebra e a vaca, também vão ser bem utilizadas por fashionistas e influencers.

O mix de texturas também será caracterizado como tendência. Montar looks com vários tecidos – cetim, couro, croco, alfaiataria, jeans e tricot – vai marcar a tendência da temporada.

O fato de ainda estarmos em casa, por conta do isolamento social, continua sendo de grande influência no mundo da moda pela busca de itens mais confortáveis Porém a elegância não irá abandonar os modelos.

As peças bufantes e com ombreira, que se tornaram uma febre em 2019 e 2020, vão permanecer em nossos guarda-roupas. As calças jeans vão variar entre cintura alta e baixa e com modelagem mais larga, fluida e solta do corpo.

A sobreposição de peças vem crescendo ano após ano, mas atinge o seu ápice dentre as tendências de 2021, com vestidos por cima das calças, moletom com vestido, segunda pele e regatas, camisa social e top cropped. As saias e os vestidos midi – no comprimento abaixo do joelho e acima do tornozelo – trazem elegância e feminilidade ao look sobreposto.

O tricot oversized será a escolha das fashionistas durante os dias mais frios. Com ou sem gola, com zíper, botão ou estilo moletinho, vai ser a febre da temporada. Os terninhos, inspirados nos anos 60, também aparecem, mas com toques de inovação e modernidade na modelagem e nos materiais.

Blazers, casacos e jaquetas mais largas e alongadas poderão ser a escolha perfeita para combinar com qualquer look, roupa ou estilo. Mesclar uma peça mais elegante com outras mais despojadas pode transformar qualquer combinação em um outfit estiloso.

Por fim, aposte em muitos acessórios e não tenha medo de ousar. A grande tendência vai ser no uso de tiaras acolchoadas e brilhosas e adornos de cintura, como o cinto de corrente. Use pelúcia, couro, bordados, brilhos, cores, estampas e estilos.

Foto: iStock