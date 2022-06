Açougue Majestade recebe selo do Serviço de Inspeção Municipal

A Prefeitura de São José dos Campos expediu nesta terça-feira (21) o sexto selo SIM (Serviço de Inspeção Municipal). O beneficiado foi o Açougue Majestade, localizado no Jardim América (região sul).

Para a empresa, é a realização de um sonho antigo: ser reconhecida com o certificado oficial de inspeção municipal de produtos de origem animal aos produtores. A iniciativa faz parte do Plano de Governo 2021/2024.

Selo do Serviço de Inspeção Municipal

A medida representa o fortalecimento da cadeia produtiva do agronegócio joseense, pois tornam os produtos mais atrativos para o comércio. Anteriormente haviam recebido a certificação as empresas San Michele e Caetê (leite e queijos), Apiário Montanhas (mel), Capriny (queijos de leite de cabra) e Del Veneto (cortes finos de carne suína).

Podem requerer o SIM produtores rurais juridicamente constituídos que vendem produtos como leite, queijo, mel, carne e peixes. Os interessados podem se informar nas unidades do Ponto Rural no Alto da Ponte (Rua Alziro Lebrão) e em São Francisco Xavier (Rua XV de Novembro, 900). O atendimento também realizado na Sala do Empreendedor, que fica no Paço Municipal (Rua José de Alencar, 123, Centro, 4º andar).

Açougue Majestade