 Eve seleciona fornecedores para sistema de distribuição de energia e interior do eVTOL

ASE e Diehl Aviation assinam acordos de fornecimento de longo prazo

A Eve Air Mobility (“Eve”) (NYSE: EVEX; EVEXW) selecionou a ASE como fornecedora do sistema de distribuição de energia e a Diehl Aviation para o design e produção do interior de sua aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL).

“A adição da ASE e da Diehl Aviation à robusta lista de fornecedores globais da Eve reforça nosso compromisso em produzir um eVTOL de alta qualidade e eficácia para nossos clientes”, afirma Johann Bordais, CEO da Eve. “Estamos assinando parcerias de longo prazo com cada fornecedor, que cobrem todo o ciclo de vida da aeronave. Estamos entusiasmados para colaborar com a ASE e a Diehl em todas as fases do desenvolvimento e produção, incluindo os protótipos, serviços pós-venda e suporte operacional”.

A Diehl Aviation, referência no setor de design, desenvolvimento e produção de soluções integradas para cabines de aeronaves, foi escolhida para o design e produção do interior da aeronave. A Diehl vai atuar em colaboração com a equipe de engenharia e design da Eve para concretizar a visão da empresa de uma cabine inovadora e confortável, proporcionando a melhor experiência de voo para os passageiros.

Por sua vez, a ASE, fornecedora de destaque em sistemas de energia elétrica para as indústrias aeroespacial e de defesa, assumirá o desenvolvimento e a produção dos Sistemas Primários de Distribuição de Energia de Alta e Baixa Tensão, além do conversor DC-DC de Alta Tensão. Esses componentes serão responsáveis por interligar os dois sistemas do eVTOL. A ASE traz uma vasta experiência na criação, desenvolvimento, integração, produção e suporte de sistemas de energia elétrica para diversos tipos de aeronaves.

eVTOL

O eVTOL da Eve utiliza uma configuração de decolagem e cruzeiro (Lift + Cruise) com rotores dedicados para o voo vertical e asas fixas para voar em cruzeiro, sem a necessidade de componentes para a transição durante o voo. O conceito mais recente inclui um propulsor elétrico traseiro alimentado por motores elétricos duplos que proporcionam redundância de propulsão, garantindo alto desempenho e segurança. Além de oferecer diversas vantagens, como baixo custo operacional, menos peças, estruturas e sistemas otimizados, foi desenvolvido para oferecer eficiência de empuxo com baixo ruído.

No ano passado, a Eve revelou que sua primeira fábrica de eVTOL será estabelecida na cidade de Taubaté, em São Paulo. Com produção total prevista para até 480 aeronaves por ano, a Eve está planejando expandir sua capacidade de produção de forma modular, com quatro módulos para 120 aeronaves cada, proporcionando uma abordagem de investimento eficiente em termos de capital, acompanhando o crescimento do mercado.

Paralelamente, a Eve continua desenvolvendo um amplo portfólio de soluções agnósticas, incluindo o Vector, um software único de Gerenciamento de Tráfego Aéreo Urbano para otimizar e expandir as operações de Mobilidade Aérea Urbana em todo o mundo.

Eve Air Mobility

A Eve se dedica a acelerar o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). Beneficiando-se de uma mentalidade de startup, apoiada por mais de 50 anos de experiência aeroespacial da Embraer S.A. e com um foco singular, a Eve está adotando uma abordagem holística para o progresso do ecossistema de UAM, com um projeto avançado de eVTOL, uma rede global abrangente de serviços e suporte e uma solução exclusiva de gerenciamento de tráfego aéreo. Desde 10 de maio de 2022, a Eve está listada na Bolsa de Valores de Nova York, onde suas ações ordinárias e bônus públicos são negociados sob os códigos “EVEX” e “EVEXW”. Para obter mais informações, visite www.eveairmobility.com.