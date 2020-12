ZF completa 40 anos de investimentos em Sorocaba

A fábrica brasileira da ZF, localizada em Sorocaba (SP), comemora neste ano mais um marco importante ao completar 40 anos de atividades como sede das operações da ZF na América do Sul.

A trajetória da empresa na cidade demonstra o seu comprometimento com a comunidade, colocando a cidade como uma referência nos setores onde atua. Com um extenso portfólio de produtos, a planta da ZF em Sorocaba abastece também o mercado internacional, exportando para países como: Argentina, Alemanha, Estados Unidos, China, entre outros.

Outro diferencial que nos faz sentir orgulho de ter uma empresa como a ZF instalada em Sorocaba é o alto padrão de qualidade e a inovação com elevado nível de digitalização e treinamento de colaboradores, utilizando realidade virtual em consonância com a Indústria 4.0.

Sorocaba

A escolha por Sorocaba não foi por acaso. Nossa cidade é conhecida até os dias de hoje como sendo a “Manchester Paulista”. Atualmente, nosso parque industrial é diversificado e reúne mais de 1.7 mil empresas dos mais diversos segmentos, entre elas, algumas das principais do setor automotivo e de autopeças do País.

ZF

A ZF está instalada em um complexo industrial de aproximadamente 700 mil m² e gera cerca de 5 mil empregos diretos. A indústria conta com a atuação de 300 engenheiros, sendo 50 deles dedicados exclusivamente aos processos de P&D (pesquisa e desenvolvimento). Isso traz um grande diferencial para nossa região em termos de inovação e competitividade.

Em 2019, uma das fábricas do complexo industrial de Sorocaba foi considerada a melhor do grupo no mundo, recebendo o ZF Excellence Award, um prêmio global disputado pelas 230 plantas que a companhia mantém em 40 países.

Além disso, a empresa possui um forte elo com fornecedores locais e pequenas e médias empresas, tanto no sentido de receber essa cooperação, como de oferecer oportunidades a uma ampla cadeia de suprimentos.

Durante a pandemia de Covid-19, a ZF vem adotando ações para adaptar a empresa às novas circunstâncias e alcançar uma melhoria sustentada, com o objetivo de continuar investindo em tecnologias futuras, como mobilidade elétrica e condução autônoma, colocando Sorocaba novamente na vanguarda.

CIESP Sorocaba

Parabéns ZF pelos 40 anos de atividades em nossa cidade e no que depender do CIESP Sorocaba essa aliança permanecerá sólida e duradoura por mais 40 anos!

Por Erly Domingues de Syllos–Diretor Titular do CIESP Sorocaba