Atlhetica Nutrition® :Confira o lançamento da nossa nova linha de suplementos

Nova fórmula da linha X HD conta com aminoácido Beta-Alanina e traz outras inovações

Mais uma vez, a Atlhetica Nutrition® inova e reformula um de seus produtos que já é sucesso entre os consumidores. O novo X HD Preworkout® com Beta-Alanina é um pré-treino dedicado aos praticantes de exercícios físicos de alta intensidade e que buscam melhorar sua performance durante treinos e competições.

X HD Preworkout®

A nova fórmula é uma nova opção para pessoas exigentes que buscam aliar uma rotina intensa de treinos com a tecnologia e inovação do X HD Preworkout® com Beta-Alanina. O aminoácido, recém regulamentado pela ANVISA e buscado por atletas de alto nível auxilia no aumento da performance dos treinos, ajuda o organismo na redução da fadiga muscular e colabora para o corpo manter o foco e energia voltados aos exercícios – principalmente aqueles de longa duração.

Beta-Alanina

A beta-alanina, principal substância presente no X HD Preworkout®, é um aminoácido não essencial ao organismo, ou seja, ele já é produzido em pequenas quantidades, porém sua dose extra auxilia o corpo na formação de carnosina, principal substância responsável pela minimização da fadiga muscular. Mais energia e menos dores durante o treino. Além de ajudar o seu organismo de várias formas durante os exercícios, o novo X HD Preworkout® ainda pode ser encontrado nos sabores Blue Ice, Citrus Punch, Wild Berries e Pink Limonade.

Ricardo Armando, CEO e fundador da Atlhetica Nutrition®

De acordo com Ricardo Armando, CEO e fundador da Atlhetica Nutrition®, a renovação das fórmulas faz parte de uma nova estratégia da companhia para atender as demandas de mercado. “Os consumidores estão buscando cada vez mais produtos que aumentem sua performance durante os treinos, mas sem abrir mão da qualidade de ingredientes e de uma bebida que seja saborosa de tomar. Unimos os dois e lançamos recentemente esse e uma série de outros suplementos que estão oferecendo essa opção aos atletas e esportistas que consomem os produtos de Atlhetica Nutrition”.

Atlhetica Nutrition®

Com foco em suplementos saudáveis, a Atlhetica Nutrition® possui mais de 200 produtos em diferentes apresentações, que atendem todos os públicos, de crianças a idosos. Com mais de 20 anos de experiência no mercado de suplementação, a empresa conta com uma fábrica de mais de 70 mil metros quadrados no interior de São Paulo, onde consegue fornecer todos os produtos para o Brasil e diversos outros países.