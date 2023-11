6ª Corrida Mulher-Maravilha São Paulo brilha mais uma vez no Centro Histórico

Milhares de mulheres corredoras e caminhantes, de várias idades, coloriram o Vale do Anhangabaú

O Centro Histórico de São Paulo voltou a ficar colorido na manhã deste domingo. O motivo foi a presença de uma verdadeira legião de “guerreiras” que enfrentaram os desafios da 6ª Corrida Mulher-Maravilha São Paulo e, mais uma vez, mostraram a garra, determinação e empoderamento femininos. O evento reuniu mais de dez mil mulheres de todas as idades, que percorreram percurso de 6 km, correndo ou caminhando, com largada a chegada no Vale do Anhangabaú, depois de passarem por diversos pontos turísticos da região.

Seja qual for a sede, a Corrida Mulher-Maravilha é sempre um sucesso. Tanto assim, que é a maior corrida temática do país e tem atraído grande número de participantes. Mas São Paulo, sem dúvida, tem um astral diferente, já que foi a primeira cidade a sediar o evento. Além disso, uma prova dessa envergadura ainda comprova e contribuiu para a revitalização do Centro Histórico da cidade.

E é unânime entre as corredoras que o clima da etapa paulistana é especial. “Participar da Corrida Mulher-Maravilha é sempre muito legal. Mas aqui em São Paulo não tem comparação. É um evento exclusivo para a gente, e no qual todas querem estar presentes e participar deste movimento de ressaltar a nossa força. Basta olhar para todo mundo que está aqui e ver a alegria estampada em cada rosto”, destacou a universitária Marcia Santos, que já soma duas participações.

Até os mais experientes ressaltam essa condição. A vencedora do dia e pentacampeã, Alice Yuri, é a primeira a destacar a importância de estar na Corrida Mulher-Maravilha. “Como já disse, a energia dessa evento é incrível e acaba unindo ainda mais todas nós. Estar aqui é muito importante para as mulheres”, afirmou Alice, enquanto atendia as inúmeras fãs que pediam para tirar fotos com a grande campeã.

A manhã ainda reservou uma série de atrações, com diversas ativações de apoiadores e patrocinadores, como painel de fotos, cosplayers, sorteios, etc. O evento também reuniu diversas autoridades, com destaque para a presença do prefeito da cidade, Ricardo Nunes, que premiou as mais bem colocadas.

A 6ª Corrida Mulher-Maravilha São Paulo é uma realização e organização da Yescom e da DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc, com patrocínio de SmartFit, Drogaria São Paulo, Assaí, Comgás e Movida, patrocínio especial de 3 Corações e copatrocínio de Di Gaspi e Grupo Antilhas. O apoio é de Itambé, Dois Cunhados, Montevérgine, Bendita Cânfora, Espaço Laser, Guarani, Bom Sabor, Mantiqueira Brasil, Leão, Panco, Philips, Cosan, Up Sports e Shell Box. O apoio especial é da Prefeitura de São Paulo, pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), Secretaria Municipal de Turismo.

Resultados 2023 – 6 km

1ª Alice Yuri, 22min21

2ª Franciele dos Santos Firme, 22min29

3ª Maria Cláudia Santos, 22min47

