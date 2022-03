Dicas para conseguir financiamento bancário

Fazer um financiamento bancário pode ser uma excelente oportunidade de aumentar seu capital, conseguindo se estruturar adequadamente para ter uma renda extra junto a uma instituição de sua escolha, seja para fazer uma cobertura metálica ou outra ação.

Muitas pessoas, embora se interessem pelo processo e principalmente pelo valor que será recebido no fechamento do contrato, tem pouco conhecimento sobre o que é um financiamento de fato e como ele impacta seu dia a dia.

Pois bem, saber utilizar este recurso pode ser fundamental para que você consiga conquistar sonhos e objetivos, e muitas vezes ele é menos complicado do que parece em um primeiro momento.

Entretanto, é preciso se atentar aos limites e valores de parcelas para garantir que o financiamento caberá em seu orçamento, evitando assim o risco de endividamento e problemas posteriores.

O que é um financiamento bancário?

É considerado um financiamento o contrato realizado entre um cliente interessado e uma instituição credora com o objetivo de receber uma alta quantia em dinheiro, que será paga em parcelas menores, mas com um valor de juros embutido.

Dentre as possibilidades, é possível citar:

Financiamento de veículos;

Financiamento de imóveis;

Financiamento de dívidas;

Financiamento de reforma e construção.

Muitos bens, tanto móveis quanto imóveis, possuem um alto custo para aquisição, e podem acabar demorando anos para que você tenha condições de conquistar um destes itens, tornando-o um sonho para sua vida.

Com o financiamento, você pode antecipar esse processo, conseguindo o valor integral para comprar o item que deseja de umaempresa de pavimentação, por exemplo, e pagar a médio ou até mesmo a longo prazo, dependendo do tipo de contrato e de sua finalidade.

Alguns modelos de financiamento são planejados especificamente para a aquisição de um bem material, como um automóvel. Neste caso, até a quitação do financiamento, o veículo se torna uma garantia para o banco, que pode tomá-lo de volta no caso de inadimplência.

Para conseguir um resultado satisfatório, entretanto, é preciso ter em mente que existem vários tipos de financiamento e você deve passar por uma análise de crédito, que muitas vezes demora um tempo para ficar pronta.

Por isso, pegar dinheiro de financiamento por emoção pode acabar se tornando um problema. A preparação e a estratégia para conseguir aplicar estes recursos com qualidade é muito importante para otimizar resultados.

Inclusive, isso pode ser feito, como já foi dito, tanto na instalação de umalaje de protensão quanto na compra de um carro novo. Quer saber, então, como conseguir um financiamento? Continue a leitura!

Como conseguir um financiamento?

Ainda existe muita dúvida com relação a financiamentos bancários, desde o modo como eles funcionam até os motivos para a aprovação ou rejeição de um determinado produto. Por conta disso, você deve ter em mente as possibilidades de trabalhar com um financiamento.

Vale lembrar que cada pessoa tem seus próprios elementos e peculiaridades, e a variação com relação a aprovação de um financiamento tem muito mais a ver com a peculiaridade de cada um do que com elementos em comum.

Por isso, é importante ter muito preparo e estratégia se você deseja se tornar mais relevante dentro desse processo, identificando os principais elementos para conseguir resultados efetivos em suas escolhas em umacotação de serviços de limpeza ou qualquer outra área.

Entenda as taxas

O primeiro passo para não cair em armadilhas com relação a financiamentos é aproveitar as melhores taxas no mercado. Nunca aceite uma primeira proposta, uma vez que estas quantias de dinheiro acabam se estendendo por um longo tempo.

Não há limite de instituições para você avaliar, e muitas delas oferecem condições especiais para tentar bater a concorrência, enquanto outras oferecem oportunidades mais interessantes para clientes que já estão a algum tempo nessa relação.

As taxas de juros no mercado atual podem ser bastante punitivas, e quando você compreende suas possibilidades, isso abre um novo leque de opções de financiamento, que poderá ser trabalhado com mais assertividade em um acompanhamento de obras.

Atenção à entrada

Um dos meios mais seguros de garantir uma parcela menor para seu financiamento é através de uma boa entrada. Ainda que você tenha a capacidade de pegar o valor total de uma compra usando a instituição bancária, é importante pensar em pagar uma parte por fora.

Em alguns casos, a entrada é parte obrigatória do registro, tornando ainda mais importante esse processo. É o caso dos financiamentos imobiliários, que só podem chegar a 80% do valor da compra.

Neste caso os outros 20% devem ser pagos com recursos próprios, tornando fundamental esse tipo de planejamento para evitar maiores problemas no futuro. Existem algumas alternativas para conseguir juntar o valor, entretanto.

Ainda no caso do imóvel, em alguns casos é possível recorrer ao saldo de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), valor pago a qualquer profissional empregado sob o regime de CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Nestes casos, se o valor de entrada for maior que o mínimo necessário, você ainda consegue uma taxa mais agradável para o financiamento, conseguindo parcelas bem menores e possibilitando uma compra mais segura em uma distribuidora de baterias, por exemplo.

É preciso ter em mente que alguns contratos de financiamento podem durar anos, e você precisa ter um planejamento adequado para conseguir manter o pagamento em dia durante todo esse período.

Elimine dívidas anteriores

As dívidas comprometem seu salário e suas condições de pagamento. Por conta disso, antes de entrar em um financiamento ou de fazer uma atividade financeira de alto custo, é preciso que você elimine todas as dívidas que possui.

Esse processo é muito importante para liberar suas condições de pagamento, mas também para mostrar confiança e credibilidade na praça, uma vez que o pagamento de dívidas ajuda a melhorar seu histórico.

Normalmente, as instituições usam um score baseado em órgãos de proteção de crédito, cedendo financiamentos maiores para pessoas com um score de qualidade. Por isso, eliminar problemas nesse sentido é fundamental.

Vale lembrar, entretanto, que existem muitos outros fatores que são levados em conta quando você está lidando com o score para conseguir um bom financiamento, e ser um bom pagador não é o único elemento.

Eliminar débitos e pendências é muito importante nesse processo, liberando uma confiança maior do mercado em questão de quantias para financiamento de um projeto de drenagem, ampliando seu poder de compra consideravelmente.

Além disso, é preciso entender que o comprometimento de seu salário muitas vezes é limitado. Para financiamentos, uma instituição financeira costuma liberar algo entre 30% a 40% de seu salário, garantindo que você terá condições de pagar.

Essa restrição é uma forma de impedir o superendividamento, onde você não terá condições de arcar com a dívida e acabará gerando um problema com relação a esse tipo de atividade.

Entenda sua necessidade

Um financiamento é um compromisso de longo prazo. Por conta disso, você deve se perguntar se é uma real necessidade que está o impulsionando a fazer a negociação com a instituição financeira.

Embora algumas ocasiões forcem o consumidor a utilizar uma quantia maior de dinheiro, como acidentes e reformas, muitas vezes a emoção fala mais alto nesse tipo de atividade. O fato de os valores de financiamento serem altos muitas vezes entra nessa questão.

Identifique se o motivo para você pegar o financiamento é realmente urgente, ou se você pode esperar um pouco mais de tempo e juntar o dinheiro por fora, evitando assim taxas de juros e comprometimento de seu salário.

Alguns sonhos podem ser melhor planejados e organizados, possibilitando que você aproveite-os sem precisar ficar com a dívida por um longo tempo depois de ter feito essa atividade e aumentando suas oportunidades.

Deixe o financiamento para compras importantes, que você não teria condições de esperar para juntar o montante de dinheiro para conseguir comprar ou fazer, por exemplo, a instalação de energia elétrica em sua casa.

Dessa maneira, sua estrutura financeira acaba ficando muito melhor organizada.

Portabilidade

Manter-se de olho em taxas de juros e condições de pagamento deve ser algo realizado mesmo depois de você contratar o financiamento. Isso porque outras instituições podem oferecer uma série de melhorias para o pagamento.

Com a portabilidade, você pode levar sua dívida de um banco para outro com muita facilidade, transmitindo a dívida para a nova instituição e renegociando-a, normalmente diminuindo o valor das parcelas ou a quantidade.

Esse tipo de atividade ajuda a manter sua estrutura financeira em ordem, sem que você fique inadimplente e tenha problemas a longo prazo com um financiamento.

Considerações finais

Os financiamentos bancários são uma importante ferramenta financeira, e permitem que você tenha o poder aquisitivo para itens de valor muito alto no mercado, dividindo as parcelas para que você não passe por problemas quando estiver lidando com esse tipo de ação.

Por isso, é muito importante que você entenda suas condições antes de entrar de cabeça em um processo assim, entendendo sua capacidade de pagamento e os motivos que o levaram a tomar o financiamento em primeiro lugar.

Dessa maneira você consegue manter seu planejamento estratégico, sem se prejudicar no futuro em questão de estrutura financeira.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

Imagem de Credit Commerce por Pixabay