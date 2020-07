Farma Conde inicia processo de nacionalização da rede com inauguração de primeira loja fora do Estado de São Paulo

A partir do dia 29 de julho, o Grupo Farma Conde dá início ao seu novo processo de expansão, com a inauguração da primeira loja da rede fora do Estado de São Paulo. A primeira loja Farma Conde no Estado de Minas Gerais será na cidade de Paraisópolis (MG), na região do Sul de Minas.

Rede Farma Conde

Fundada em 1992, a Rede Farma Conde conta atualmente com 230 lojas distribuídas em cerca de 80 cidades do interior do Estado de São Paulo e da capital. A primeira loja foi inaugurada na cidade de Ubatuba, no litoral norte paulista.

A inauguração da loja de Paraisópolis marca não só a abertura da primeira unidade fora de São Paulo, como também o processo de nacionalização da rede. Ainda este ano está prevista a abertura da primeira loja no Estado do Rio de Janeiro, na cidade de Itatiaia.

Grupo Farma Conde

O Grupo Farma Conde emprega atualmente cerca de 4 mil colaboradores e realiza mais de 80 mil atendimentos diariamente. O Grupo contempla ainda farmácias de manipulação, supermercados, um laboratório de suplementos alimentares, além de um Centro de Distribuição.

Segundo o presidente do Grupo Mário Muniz, o processo de expansão da rede para outros estados era um projeto contemplado pela empresa já há algum tempo. Ele disse acreditar que esse seja o momento adequado para o projeto se concretizar.

Presidente do Grupo Mário Muniz

“Principalmente nesse momento da pandemia do coronavírus, entendemos que nossa missão de levar a saúde e bem-estar à população pode ser ampliado. Nosso objetivo é democratizar o acesso a medicamentos com preços justos e um atendimento de qualidade”, explica Mário Muniz.

Loja de Paraisópolis

A loja de Paraisópolis será instalada no centro da cidade, na rua Marechal Deodoro, número 679. A unidade vai contar com linhas completas de medicamentos, dermocosméticos e perfumaria. Além da variedade de produtos, a rede tem como política a realização constante de promoções e campanhas. Além disso, os clientes podem contar com o cartão Cliente Vip, que oferece inúmeros benefícios.