As 4 melhores cidades turísticas de Goiás

Com muitas opções de ecoturismo, o estado apresenta bons destinos para os visitantes de todo o país.

O estado de Goiás é uma das referências de turismo no país, sobretudo na área de ecoturismo. Com piscinas termais, cachoeiras, grutas, flora e fauna diversificada, as cidades atraem turistas que procuram diversão e relaxamento, além da chance de se conectar com a natureza.

Se você planeja visitar o estado na próxima alta temporada, conheça as principais cidades turísticas que merecem a sua atenção neste texto.

Rio Quente

A cidade de Rio Quente prova que você não precisa estar no litoral para aproveitar o calor. Localizada na região do Cerrado, há 173 km de Goiânia, oferece águas cristalinas, naturalmente aquecidas — uma excelente opção para quem quer viajar e relaxar.

Junto das piscinas, os turistas também podem conhecer as cachoeiras da região e a área verde do entorno, ficando mais próximo da natureza. No município, é possível encontrar hotéis e parques aquáticos com toboáguas que levam às águas termais.

Pirenópolis

Outro destino recomendável para quem procura passar mais tempo próximo à natureza é Pirenópolis. Localizada no interior do estado, a 123 km de Goiânia, apresenta um clima familiar e aconchegante. O município conta com muitas pousadas e restaurantes, capazes de agradar a todos os gostos.

Em Pirenópolis, é possível fazer trilhas que levam até belas lagoas e cachoeiras da região, sendo uma boa opção para refrescar quando o clima estiver quente. Nesses locais, você também pode praticar esportes radicais, como rapel e arvorismo. Para quem procura opções mais tranquilas, um passeio ao centro histórico da cidade é outra atividade que vale a viagem.

Mineiros

Se você gosta de cachoeiras, a cidade de Mineiros é o destino ideal. Ela fica a 420 km de Goiânia e concentra cerca de 120 cachoeiras. Isso ocorre porque rios, como Diamantino, Formiguinha e Matrinchã, cortam o conjunto de serras próximas, o que atrai turistas de todo o país.

Uma ida até a cidade permite que o turista possa conhecer o Parque Nacional das Emas, com boa parte do território na região. Além de se deslumbrar com a fauna e a flora, você ainda pode conhecer grutas e piscinas naturais. Outro passeio que merece sua atenção é a comunidade do Cedra, em que são mantidas a cultura e a tradição do povo negro.

Caldas Novas

Claro que não poderíamos deixar de citar a cidade em que as pessoas mais pensam quando o assunto é turismo em Goiás. Não por menos, ela tem o maior polo hoteleiro do estado. Justificável, uma vez que é conhecida nacional e internacionalmente pelas águas quentes, tornando-se um destino perfeito para quem procura lazer e relaxamento.

São mais de 200 piscinas termais na região, com temperaturas que podem chegar aos 70ºC. Os parques aquáticos, como o Hot Park, são outra atração imperdível, garantindo diversão para toda a família. Você também pode visitar o Parque Estadual da Serra de Caldas, que é um ótimo programa para os fãs de ecoturismo.

Parque Nacional Chapada dos Veadeiros

Dica bônus: hospedando-se em cidades como Alto paraíso, que tem uma ótima infraestrutura turística, Cavalcante, que tem a maior população, e a vila de São Jorge, que fica ao lado da entrada, ir até o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros é um dos melhores programas do estado.

Não se trata exatamente de uma cidade, mas o local foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO em 2001. Ao longo de 65 mil hectares, a área apresenta algumas das paisagens mais bonitas do território nacional. Ali, os turistas podem praticar trilhas, mergulhar em rios, visitar cachoeiras e até explorar cânions localizados na região.

A conexão com a natureza é uma excelente oportunidade para conhecer mais sobre a fauna e a flora local, incluindo as espécies que correm risco de extinção. O parque fica aberto para visitação de terça a domingo, com entrada gratuita.