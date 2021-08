Quatro brasileiros para assistir na Primeira Liga Portuguesa de 2021/22

A Primeira Liga Portuguesa é um destino muito popular para os futebolistas brasileiros que buscam um caminho para o jogo europeu. Como não há barreira linguística e o clima nem sempre é frio e úmido como em lugares como a Inglaterra, é uma escolha sensata para as estrelas do samba se mudarem para Portugal. E quando se considera todas as circunstâncias, talvez seja por isso que vários brasileiros ganharam um status lendário no país, e ajudaram suas respectivas equipes a ganhar uma vantagem em lugares como o exclusivo site de apostas brasileiro da Betfair.

Hoje em dia, é difícil acompanhar quantos brasileiros estão jogando na Primeira Liga com cerca de 100 jogadores espalhados pela primeira divisão! De qualquer forma, tentamos reduzir para apenas quatro samba nativos para ficar de olho nesta temporada. Então, continue lendo para saber mais!

Evanilson – FC Porto

Depois de passagens por Fluminense e Tombense em sua terra natal, Evanilson se mudou para o Porto dos gigantes portugueses por apenas 10 milhões de euros em setembro passado, com a equipe trazendo o então 20 anos de idade como um substituto similar para Fabio Silva, que se juntou a Wolverhampton Wanderers. Em seu primeiro ano em Portugal, Evanilson não conseguiu realmente entrar no time de Sérgio Conceição, jogando apenas 11 vezes na Primeira Liga, marcando três gols. Entretanto, depois de ter tido uma boa pré-temporada, e estar envolvido nas vitórias sobre o Lyon e o Lille, ele espera causar mais impacto nesta campanha.

Bruno Tabata – Sporting de Lisboa

Bruno Tabata fez seu nome no Portimonense, assinando para o clube em 2016, quando ele era apenas um adolescente, e o jogador continuou a fazer mais de 100 partidas no campeonato para o clube baseado em Portimão. Foram suas atuações pelo Portimonense, particularmente as contra o Sporting, que o fizeram ser visto pelos clubes maiores, e em 2020, o Leões o assinou por apenas 5 milhões de euros. O jogador de 24 anos fez 20 participações pelo Sporting na última temporada, pois venceu a Primeira Liga e a Taça da Liga, fiéis aos melhores mercados de apostas, e ele espera ter o mesmo sucesso também nesta temporada.

Éverton – Benfica

Naturalmente, não podemos deixar o Éverton internacional brasileiro desta lista. Procurado por alguns dos maiores clubes da Europa devido às suas atuações pelo Grêmio e pela Seleção, o atacante optou por se juntar ao Benfica em agosto de 2020, com o clube salpicando 20 milhões de euros pelos serviços do agora com 25 anos. O campeão da Copa América de 2019 teve uma bela primeira temporada no Estádio da Luz, tendo feito sua parte em 19 gols (oito gols e 11 assistências) em 48 jogos. Agora mais acomodado ao seu ambiente, Jorge Jesus espera que o versátil atacante possa dar pontapés nesta temporada, proporcionando ainda mais gols e assistências, já que o Benfica pretende conquistar seu primeiro título do campeonato desde 2019.

Morato – Benfica

Ficar com o Benfica, e há sinais promissores de que esta poderia ser uma grande temporada para Morato no Estádio da Luz. Como Águias comprou o centro de São Paulo de volta em 2019 por cerca de 6 milhões de euros. Entretanto, ele tem sido utilizado predominantemente pelo time B do Benfica, que foi vice-campeão da Liga Jovem da UEFA de 2019-20. Mas ele começou a invadir o time de Jesus no final da temporada passada, participando dos dois últimos jogos do campeonato, e já jogou três vezes pelo Benfica neste período, participando das eliminatórias da Liga dos Campeões e do campeonato.