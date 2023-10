COOP recebe recertificação de norma internacional ISO 45001

Garantir a segurança de seus colaboradores no ambiente de trabalho faz parte das responsabilidades constantes dos gestores de toda e qualquer empresa dos mais diversos setores de atuação. Para se ter ideia, em 2018 foram registrados cerca de 800 mil acidentes de trabalho no Brasil e segundo uma pesquisa feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, anualmente são gastos 100 bilhões de reais com acidentes ocupacionais.

E essa preocupação está inserida na governança corporativa da Coop, tanto que, como confirmação do compromisso constante em garantir que sua equipe de colaboradores trabalhe em um ambiente seguro e saudável, além de solidificar ainda mais a sua reputação no segmento, a rede varejista acaba de receber a recertificação da ISO 45001.

Esta certificação é uma norma internacional que especifica requisitos para um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, com orientação para sua utilização e possibilita que uma empresa otimize proativamente seu desempenho na prevenção de doenças e acidentes ocupacionais.

No início de outubro, foi realizada a auditoria externa pela Fundação Vanzolini, empresa reconhecida no mercado por sua alta qualidade nos processos e profissionais há mais de 50 anos. “A recertificação reconhece a Coop como uma empresa que se preocupa, promove e assegura a saúde, seja ela física ou mental de seus trabalhadores”, destaca Cláudia Roberta Saggiomo, coordenadora de Segurança do Trabalho.

