André Gasparotti, da Embraer, é eleito Presidente do Conselho SAE BRASIL para o biênio 2023-2024

Profissional, que atua há mais de 20 anos na empresa aeroespacial, é Mentor de Tecnologia e Inovação e membro do Conselho Executivo da SAE BRASIL

André Gasparotti, Gerente Sênior de Programas e Estratégia de Pesquisa & Desenvolvimento da Embraer, foi eleito Presidente do Conselho SAE BRASIL para o biênio 2023-2024. O profissional substitui Camilo Adas, que foi o Presidente da instituição entre 2020 e 2022. Gasparotti, que é Mentor de Tecnologia e Inovação e membro do Conselho Executivo da SAE BRASIL, assume a função a partir de 1º de janeiro de 2023.

“É uma honra poder contribuir mais intensamente com o propósito da SAE Brasil, em especial nesse momento que o imperativo da sustentabilidade conduz as transformações pela qual a indústria da mobilidade passa. Temos o compromisso de construir um ecossistema colaborativo, multisetorial e que seja inspiracional às novas gerações, de modo a despertar interesse em aprofundar conhecimento neste setor que é repleto de desafios e oportunidades,” destacou Gasparotti.

André Gasparotti

Formado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Gasparotti fez parte da primeira turma de especialização em engenharia aeronáutica da Embraer, o PEE, realizado em parceria com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), além de MBA Profissional em Gestão Empresarial Avançada pela Faculdade Armando Álvares Penteado – FAAP. Tem mais de 20 anos de experiência na indústria aeronáutica, com intensa atuação na área de ciência, tecnologia e inovação.

André Gasparotti presidente do Conselho SAE BRASIL para o biênio 2023-2024

Junto com a indicação do novo presidente, também acontecerá a renovação dos Conselhos Executivo e Superior da SAE para o biênio 2023-2024, formado por colaboradores conselheiros que atuam em empresas e instituições da área da mobilidade.

Confira a nova composição da direção da entidade:

Conselheiro Presidente: André Gasparotti

Conselheiro Vice-Presidente Automotivo: Mauro Correia

Conselheiro Vice-Presidente Aeroespacial: Horacio Forjaz

Conselheiro de Ingressos: Max Forte

Conselheiro de Educação: Mauro Andreassa

Conselheiro de Tecnologia e SAE do Futuro: Camilo

Conselheiro de Associação: Silvia Iombriller

Conselheiro de Programas Estudantis: Daniel Zacher

Conselheiro de Atividades Regionais: Renato Mastrobuono

Conselheiro de Comunicação e Marketing: Ricardo Bacellar

Conselheiro Aeroespacial: Horacio Forjaz

Conselheiro Recursos Governamentais: Regiane Relva

Conselheiro representante da SAE4Mobility: Erwin Franieck

Congresso SAE BRASIL 2023

Junto ao anúncio da sua nova diretoria, a SAE BRASIL também informou que o Presidente do 30º Congresso e Mostra Internacionais de Tecnologia da Mobilidade SAE BRASIL, que acontece em 2023, será Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer.

Graduado em Engenharia Elétrica com especialização em Administração de Empresas e MBA em Controladoria e Finanças, Francisco Gomes Neto desenvolveu carreira na indústria automotiva em posições de CEO ao longo de duas décadas no Brasil e nos Estados Unidos. Antes da Embraer, atuou como CEO do grupo Marcopolo, CEO Américas da alemã Mann+Hummel e presidente da Knorr Bremse, entre outros.

“O Congresso SAE Brasil é uma referência para estudantes e profissionais interessados em desenvolver conhecimento sobre os mais diversos aspectos da mobilidade. Um ambiente propício para encontro de lideranças e importantes debates que buscam propostas de soluções aos reais desafios do setor. Em 2023, queremos levar adiante o legado desta mostra tecnológica, colaborando para a construção de um futuro sustentável e inclusivo” disse Gomes Neto.

SAE BRASIL

A SAE BRASIL é uma associação de pessoas físicas, sem fins lucrativos, que tem como propósito ser “A Casa do Conhecimento da Mobilidade Brasileira”. Participam da entidade profissionais de variadas áreas, unidos pela missão de criar e de disseminar conhecimento, visando desenvolver tecnologia e inovação no ecossistema da mobilidade.

Fundada no Brasil em 1991 por executivos dos segmentos automotivo e aeroespacial conscientes da necessidade de se abrir as fronteiras do conhecimento da mobilidade e da integração do País ao processo de globalização da economia, a SAE BRASIL é referência nacional para a integração da indústria, academia, 3º setor e dos órgãos técnicos do governo. Conta com 6 mil associados e 09 seções regionais distribuídas desde o Nordeste até o extremo Sul do Brasil, constituindo-se hoje em uma das mais relevantes instituições do setor da mobilidade brasileira.

A SAE BRASIL é filiada à SAE International, fundada em 1905, nos EUA, por líderes de grande visão da indústria automotiva e da então nascente indústria aeronáutica, entre os quais se destacam Henry Ford, Orville Wright e Thomas Edison. Ao longo de mais de um século de existência tornou-se em uma das principais fontes de normas, padrões e conhecimento relativos aos setores automotivo e aeroespacial em todo o mundo, com mais de 35 mil normas geradas e mais de 138 mil sócios em cerca de 100 países.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer tem negócios nas áreas de Aviação Comercial e Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, fornecendo Serviços e Suporte aos clientes no pós-venda.

Desde que foi fundada em 1969, a Embraer já entregou mais de 8.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano.

A Embraer é a principal fabricante de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.