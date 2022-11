Clube anuncia primeiro plano de seu programa de sócio torcedor

Nesta quinta-feira (24/11), o São José Esporte Clube anunciou o lançamento de seu programa de sócio torcedor, o Sócio Águia. O primeiro plano divulgado é gratuito, chamado de Sócio Free, e garante alguns benefícios de informações e ações exclusivas.

Aqueles que se cadastrarem no programa terão acesso ao grupo do SJEC no Telegram, no qual serão divulgadas notícias sobre a Águia do Vale, informações sobre jogos e campeonatos, além de outros planos Sócio Águia e mais novidades. Também serão promovidas algumas ações exclusivas para o grupo.

Para se cadastrar, basta acessar o link postado nas redes sociais do São José Esporte Clube, que direciona para o site do Sócio Águia (socioaguia.com.br), no qual o cadastro será feito no programa Sócio Free. Em seguida, o torcedor recebe o link de acesso ao grupo do Telegram. É necessário que o torcedor tenha este aplicativo baixado em seu celular.

Em breve, outros planos serão lançados. Estes terão mensalidades e garantirão benefícios como prioridade para compra de ingressos, descontos na loja oficial da Águia e em produtos de marcas parceiras e outras surpresas à torcida. O Sócio Águia é o primeiro programa de sócio torcedor de um time esportivo de São José dos Campos.

Também na quinta-feira (24), data da estreia do Brasil na Copa do Mundo FIFA™ 2022, o São José Esporte Clube marca presença na Arena Santonofre, evento promovido por um bar de São José dos Campos para acompanhar o mundial do Catar, com atrações musicais e venda de comidas e bebidas.

A Águia terá uma tenda com diversas atrações e novidades para seu torcedor, e estes poderão se cadastrar no programa Sócio Águia por meio de QR Code. A Arena Santonofre acontece na Rua Estácio José do Nascimento, 400. O evento também está previsto para os demais dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo FIFA™ 2022.

São José Esporte Clube lança o programa Sócio Águia