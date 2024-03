Air France expande sua rede e continua a implementação de novas cabines para voos de longa distância no verão de 2024

Companhia atenderá 189 destinos em 74 países no verão europeu, incluindo novas rotas e cabines renovadas em mais voos

A Air France está respondendo à constante demanda com a expansão de sua rede global e aumentando a disponibilidade de suas novas cabines. A companhia aérea segue elevando os padrões ao oferecer suas modernas cabines em mais rotas e destinos, e os viajantes podem agora desfrutar de luxo e comodidade em uma crescente variedade de opções durante a temporada de verão.

Longa distância: aumento de 9% na capacidade; voos para 85 destinos.

No verão europeu de 2024, a América do Norte verá ainda mais da Air France. A companhia aérea vai:

Retomar os voos para Minneapolis (Minnesota), com um voo diário.

Inaugurar um novo serviço direto entre Paris-Charles de Gaulle e Phoenix (Arizona), três vezes por semana a bordo de um Boeing 787-9.

Estender o serviço direto para Raleigh-Durham (Carolina do Norte), inaugurado no inverno de 2023, e aumentar o número de voos semanais para sete (antes três durante a temporada de inverno).

Para o Festival de Cinema de Cannes, a Air France operará dois voos especiais entre Los Angeles (EUA) e Nice (França), em aeronaves Airbus A350-900 equipadas com as mais modernas cabines de viagem. Neste verão, a Air France voará para os Estados Unidos mais de 210 vezes por semana, atendendo a um total de 17 destinos. A empresa também operará cerca de 60 voos para 5 cidades canadenses.

Além de aumentar sua rede na América do Norte, os principais planos da companhia aérea para o verão de 2024 também incluem:

Estender o serviço diário de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) a partir de Paris-Charles de Gaulle, introduzido no inverno de 2023, até o verão de 2024.

Retomada do serviço direto de Dar Es Salam (Tanzânia) inaugurado no verão de 2023, com três voos semanais como continuação de Zanzibar.

Mais voos para o Japão, incluindo dois voos diários entre Paris-Charles de Gaulle e Tóquio-Haneda, além de seu serviço para Tóquio-Narita com 4 voos por semana.

Aumento das frequências nas principais rotas da África e do Oceano Índico. Cotonou (Benin) e Antananarivo (Madagascar) agora terão voos diários. Haverá dois voos diários para Camarões, compartilhados entre Yaoundé e Douala. E os voos para Brazzaville (República do Congo) agora serão feitos a bordo de um Airbus A350-900.

A capacidade total de voos de longa distância da companhia aérea aumentará 9% em relação a 2023.

Lançamento de novas cabines de viagem a bordo dos Boeing 777-300ERs e Airbus A350-900s segue constante

A renovação em andamento da Air France de seus 777-300ERs e Airbus A350-900s com as mais recentes cabines de longa distância continuará durante o verão. Esse novo produto, disponível nas classes Business, Premium Economy e Economy, é a base da nova experiência de viagem da companhia aérea.

Depois de Nova York-JFK, Nova York-Newark, Washington DC, Boston, Houston, Rio de Janeiro, Bangkok, Dakar, Tóquio-Haneda, Hong Kong, Seul-Incheon, Xangai e Joanesburgo, essas novas cabines serão introduzidas neste verão em voos para Toronto, Chicago, Vancouver, São Francisco, Los Angeles, Papeete, México e Tóquio-Narita.

Curta e média distância: 102 destinos e 45 rotas sazonais na França e na Europa.

Além de sua programação habitual de voos, a Air France operará 45 rotas sazonais na França e na Europa. Três novas rotas serão introduzidas a partir de Paris-Charles de Gaulle, para:

Verona (Itália), até três voos por semana a partir de 2 de abril.

Narvik-Lofoten (Noruega), 1 voo todo sábado, de 15 de junho a 31 de agosto.

Kalamata (Grécia), 1 voo todo sábado, de 6 de julho a 31 de agosto.

Os voos para Tromsø (Noruega), até agora disponíveis apenas no inverno, serão estendidos durante o verão, com até dois voos semanais a partir de Paris-Charles de Gaulle, em um Airbus A319.

Enquanto isso, a subsidiária low cost do Grupo Air France-KLM, a Transavia France, voará para 116 destinos em 33 países por meio de 206 rotas. Mais uma vez, será a principal companhia aérea de baixo custo operando a partir dos aeroportos de Paris.

Os horários detalhados dos voos, dias e tarifas estão disponíveis nos sites airfrance.com e transavia.com.

Air France

Desde 1933, a Air France promove e destaca a França ao redor mundo. Com uma atividade dividida entre transporte de passageiros, carga e manutenção aeronáutica, a Air France é um grande player do transporte aéreo. Mais de 38 mil funcionários que compõem a sua força de trabalho estão comprometidos diariamente para oferecer a cada cliente uma experiência única de viagem.

Air France, KLM Royal Dutch Airlines e Transavia formam o Grupo Air France-KLM. O Grupo conta com seus poderosos hubs Paris-Charles de Gaulle e Amsterdã-Schiphol para oferecer uma vasta rede internacional de voos. Seu programa de passageiro frequente Flying Blue tem mais de 17 milhões de membros. A Air France e a KLM são membros da aliança SkyTeam, que tem um total de 18 companhias aéreas membros.

A Air France estabeleceu metas ambiciosas de desenvolvimento sustentável, e está trabalhando para reduzir e apoiar projetos que absorvem a armazenam carbono da atmosfera em sumidouros naturais de carbono. Como parte do programa Air France ACT, a companhia está comprometida em reduzir suas emissões de CO2 por passageiro-km em até 30% vs. 2019, representando -12% em emissões absolutas de CO2. Essa ambição é apoiada por amplos investimentos para renovar sua frota com aeronaves de nova geração mais eficientes em combustível, o desenvolvimento de mais Combustível Sustantável de Aviação, ou a generalização da eco-pilotagem.