Vai comprar um imóvel? Conheça os cuidados a serem tomados para que você não venha a ter problemas!

Comprar uma casa é o sonho de diversos brasileiros. Isso não representa apenas um novo lar, como também a conquista de muitos anos de trabalho e dedicação.

Porém, apesar da excitação do momento, é preciso fazer toda a transação com calma. Um passo em falso e você poderá enfrentar diversos problemas para conseguir adquirir a sua propriedade.

Por isso, neste artigo, você aprenderá o passo-a-passo a ser seguido para comprar um imóvel com total segurança, além dos cuidados que precisar tomar ao longo de toda transação imobiliária.

Aproveite e boa leitura!

Como comprar um imóvel: o passo-a-passo da transação

Existem diversas etapas que um interessado deve seguir para adquirir uma nova propriedade sem se preocupar com os problemas futuros que podem aparecer.

Porém, por ser algo que, geralmente, demoram anos, muitas pessoas não estão cientes da quantidade de papelada que é preciso dispor antes de assinar o termo de compra da sua nova casa ou apartamento.

A parte burocrática por trás dessa transação é bastante extensa, sendo necessário levantar uma quantidade elevada de documentos para que a sua compra seja realizada com êxito.

A regularização do imóvel é de extrema importância, principalmente quando a posse desse é passada para uma nova pessoa.

Aqui, você irá conferir cada etapa e o que deve fazer para não vir a ter problemas. Confira!

1 – Conheça a imobiliária

A maioria das pessoas, quando desejam comprar uma nova propriedade, vão até uma imobiliária para fazer a transação.

Porém, é preciso, antes de tudo, procurar por aquelas que realmente são seguras. Procure sempre por empresas que tenham uma boa opinião pública antes de realizar um negócio.

Isso garante tanto a qualidade de atendimento do serviço quanto a segurança e integridade do interessado ao longo da transação como um todo.

Afinal, ainda que já não seja mais tão comum, existem pessoas com entidades fantasmas que buscam por vitimas para aplicar golpes financeiros, vendendo um imóvel cheio de irregularidades ou ainda tomando o registro do imóvel para si ainda que o comprador tenha pagado tudo em seus conformes.

No entanto, não descarte a contratação de uma imobiliária. Essas empresas muitas das vezes são fundamentais para garantir que a sua compra será feita da melhor maneira possível.

Afinal, somente propriedades devidamente registradas podem ser vendidas através de imobiliárias. O papel desse tipo de companhia é garantir que o que você está comprando está funcional e em boas condições de habitação.

2 – Visite a propriedade

Não deixe de visitar a propriedade em que está interessado. Assim, você pode ter uma dimensão real de como ela é, e se ela está realmente do seu agrado.

Além disso, poderá contemplar, se a propriedade necessita de alguma manutenção a ser feita. É papel do corretor de imóveis e do vendedor lhe passar quaisquer adversidades que a casa ou apartamento tenha, para que você averigue se o preço, mesmo com o problema, ainda é interessante para você.

E, muitas vezes, até pode ser. Por mais que seja necessário contratar alguém para reformar, por exemplo, o desconto e o preço ao comprar uma propriedade que tenha um leve desgaste podem vir a compensar a mão de obra.

3 – Documentação atualizada

Um dos pontos mais necessários que deve se preocupar é com a documentação atualizada do imóvel. O cartório online pode te ajudar a obter a papelada atualizada com as condições da propriedade.

Afinal, no registro de imóvel é obrigatório constar todas as informações do mesmo, indo desde seu histórico de proprietários até se houve, ou não, reforma no mesmo.

Para conferir as informações, a certidão de inteiro teor irá servir bem, já que ela é uma transcrição fiel do documento original. Você pode solicitar essa ao vendedor da propriedade.

Comprar uma casa ou apartamento sem documentação pode significar uma enorme dor de cabeça. Por isso, é sempre válido consultar um advogado especialista no assunto para entender se a situação da propriedade se encontra benéfica para a compra.

4 – Leia tudo com calma

Por mais que a situação acabe resultando em uma leve euforia, leia todos os documentos que assinar com muita calma, verificando cada clausula da papelada.

Não se esqueça de tirar todas as suas dúvidas. E, se ainda sobrarem algumas, um profissional de direito irá vir a calhar muito bem nessas situações.

Tenha muita cautela com o contrato, e esteja ciente de tudo que fora acordado entre ambas as partes antes de assinar.

5 – Planejamento financeiro

Não é possível comprar uma casa sem ter um bom planejamento financeiro. Afinal, ainda que você tenha o dinheiro para adquirir a propriedade, é necessário ter uma reserva maior para possíveis eventualidades.

Esse se mostrará ainda mais necessário em casos de financiamento. Planeje com cautela cada centavo do seu dinheiro, para que não tenha complicações com as parcelas futuras.

Esses são os passos cruciais para se comprar um imóvel de maneira segura

Cada um dos passos informados no artigo é essencial para que você adquira a sua propriedade sem quaisquer problema, permitindo que faça uma transação segura e sem surpresas.

O seu sonho merece todo esse cuidado, e é preciso tomá-lo para que você finalmente consiga a sua casa própria.

Gostou do artigo? Então compartilhe este em suas redes sociais!