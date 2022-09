Cerca de 20 mil pessoas prestigiam volta do Desfile de 7 de Setembro

Cerca de 20 mil pessoas acompanharam nesta quarta-feira (7) o desfile em comemoração ao Dia da Independência em São José dos Campos. O tradicional evento cívico-militar, que celebrou os 200 anos de emancipação do Brasil de Portugal, voltou a ser realizado após dois anos, devido à paralisação imposta pela pandemia de covid-19.

A solenidade, organizada pela Prefeitura, teve início com a hasteamento de bandeiras na Orla do Banhado, com a presença de autoridades e convidados. O desfile, realizado na avenida São José, contou com a participação de 31 instituições civis e militares.

Foto:Rodolfo Moreira

Desfile de 7 de Setembro

Entre as entidades participantes estavam as forças de segurança pública, Corpo de Bombeiros, membros do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeronáutica), atiradores do Tiro de Guerra, alunos da rede municipal de ensino, Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), Guarda Civil Municipal (GCM), Defesa Civil, agentes ambientais da Urbam (Urbanizadora Municipal), Senai, igrejas, clubes de motociclistas, grupo de cavaleiros, Centro de Tradições Gaúchas, entre outras.

Foto:Rodolfo Moreira

Em um ambiente verde e amarelo, o público presente vibrou com as apresentações, como a empregada doméstica Clélia Silva Conceição, 63 anos, que não escondeu sua satisfação com a volta dos desfiles. “Eu vinha todo ano até chegar a pandemia. É muita alegria poder voltar, sair de casa, para acompanhar esse desfile tão lindo”, disse

Foto:Rodolfo Moreira

Para Alan Roberto de Souza, 53 anos, montador de esquadrias, assistir ao desfile teve um motivo especial. “Sou de Guaratinguetá e é a primeira vez que acompanho o desfile em São José. Hoje, especialmente, vim assistir ao meu filho desfilar. Ele é da Academia Militar das Agulhas Negras”, disse.

Foto: Rodolfo Moreira

Para garantir a segurança dos integrantes do desfile e do público, a Prefeitura destacou cerca de 300 servidores para atuar na organização do evento, que transcorreu na mais absoluta tranquilidade.