American Airlines faz pedido para até 133 jatos da Embraer

São 90 pedidos firmes para o jato E175 e mais 43 direitos de compra

As entregas terão início em 2025

A Embraer (NYSE: ERJ; B3: EMBR3) recebeu hoje uma importante encomenda de até 133 jatos da American Airlines (NASDAQ: AAL) para atender à demanda por voos regionais nos Estados Unidos. Ao todo são 90 pedidos firmes para o E175, com direitos de compra de outros 43 jatos do modelo.

As aeronaves serão entregues com 76 assentos, na configuração padrão de duas classes da American Airlines. Caso todos os diretos de compra sejam exercidos, o acordo superará o valor de US$ 7 bilhões, conforme preço de lista. O valor referente aos pedidos firmes será incluído na carteira de pedidos da Embraer no primeiro trimestre de 2024.

O E175 é um dos modelos mais populares na região, com 837 aeronaves vendidas (incluindo as 90 encomendadas hoje) e 88% de participação de mercado no segmento desde 2013.

“Na última década, investimos fortemente na modernização e simplificação de nossa frota, que é a maior e a mais jovem entre todas as companhias aéreas dos Estados Unidos”, disse o CEO da American Airlines, Robert Isom. “Este pedido continuará a fortalecer nossa frota com as mais novas e mais eficientes aeronaves, para seguirmos oferecendo aos nossos clientes a melhor malha aérea, com confiabilidade operacional recorde.”

American Airlines

A American Airlines está focada em operar aeronaves regionais de cabines maiores e configuradas em duas classes para continuar ampliando a conectividade entre mercados menores e a sua malha aérea global. A companhia pretende aposentar todas as suas aeronaves com capacidade para até 50 assentos, em classe única, até o fim da década e passar a servir os mercados de menor e médio porte com aeronaves regionais maiores.

A expectativa é que os jatos regionais com duas classes de cabine dominem a frota regional da American Airlines assim que as entregas dos novos E175 da Embraer forem concluídas.

E175

“O E175 é a verdadeira espinha dorsal da aviação regional dos Estados Unidos, conectando todos os cantos do país. O E175 é uma das aeronaves de maior sucesso do mundo e foi aperfeiçoado com uma série de modificações que melhoraram o consumo de combustível em 6,5%. Assim, essa aeronave moderna, confortável, confiável e eficiente continua a entregar a conectividade da qual os Estados Unidos dependem diariamente. Este é o maior pedido de E175 já realizado pela American Airlines e agradecemos a contínua confiança em nossos produtos e pessoas”, afirma Arjan Meijer, Presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.