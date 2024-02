Saudia Technic e Embraer Serviços & Suporte assinam MoU para iniciar colaboração em manutenção e treinamentos

O acordo foi fechado hoje no World Defense Show

A Saudia Technic e a Embraer Serviços & Suporte assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para iniciar colaboração em atividades de manutenção e treinamento. O MoU tem como objetivo aprimorar a cooperação em ambas as áreas, tanto na Aviação Comercial, com foco na família de jatos E2, quanto na Aviação Executiva. O acordo foi firmado hoje no World Defense Show 2024, evento que é realizado em Riad de 4 a 8 de fevereiro.

Memorando de Entendimento (MoU)

“Com esse Memorando de Entendimento, embarcamos em uma jornada de colaboração e crescimento. A indústria aeroespacial na Arábia Saudita está prosperando e, juntamente com a Embraer Serviços & Suporte, estamos preparados para fazer avanços notáveis. Esta parceria irá nos impulsionar para novos horizontes, moldando o futuro da aviação comercial e abrindo caminho para a excelência em manutenção”, afirma o Capitão Fahd Cynndy, CEO da Saudia Technic.

“Estamos muito satisfeitos em assinar um amplo Memorando de Entendimento com a Saudia Technic. O Reino da Arábia Saudita tem uma das indústrias aeroespaciais que mais cresce no mundo, e a Embraer Serviços & Suporte está bem-posicionada para avançar na região, trabalhando em parceria com a Saudia Technic”, afirma Carlos Naufel, Presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte.

Saudia Technic

A Saudia Technic, uma subsidiária do Grupo Saudia, é uma fornecedora líder de manutenção, reparo e revisão (MRO) de aviação com um rico legado desde 1959. Com mais de 5,6 mil funcionários altamente qualificados e uma rede de mais de 100 locais em todo o mundo, a Saudia Technic oferece serviços abrangentes em linha, base, componentes e motores para toda a indústria da aviação. A Saudia Technic está preparada para desempenhar um papel crucial nesta jornada transformadora, na medida que a Arábia Saudita fortalece seu setor de defesa.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer (NYSE: ERJ; B3: EMB3) tem negócios em Aviação Comercial e Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, fornecendo Serviços e Suporte aos clientes no pós-venda. Desde que foi fundada em 1969, a Embraer já entregou mais de 8.000 aeronaves.

Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando mais de 145 milhões de passageiros por ano. A Embraer é a principal fabricante de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil.

A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

O World Defense Show, fundado pela Autoridade Geral das Indústrias Militares da Arábia Saudita (GAMI), é um evento de prestígio que reúne as principais entidades governamentais e privadas da indústria de defesa e segurança. Realizada sob o patrocínio do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas Rei Salman, e a estimada liderança do Príncipe Herdeiro Mohammed bin Salman, Primeiro-Ministro e Presidente do Conselho de Administração da GAMI, o evento tem como objetivo apresentar tecnologia de última geração, com capacidades e serviços que promovem operações militares. A segunda edição do World Defense Show, que ocorre em Riad de 4 a 8 de fevereiro de 2024, é dedicada a criar o evento B2B definitivo para a indústria de defesa, ao mesmo tempo que apoia ministérios e autoridades relevantes e promove o compromisso local com o crescimento e sucesso do evento.

World Defense Show 2024