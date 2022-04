Amazon anuncia vaga para gerente de Estação de Entrega no Vale do Paraíba

A Amazon anuncia a abertura de uma vaga para gerente da Estação de Entrega no Vale do Paraíba. Os requisitos necessários para a posição são: ensino superior completo, ter experiência nas áreas de produção, Supply Chain ou logística, possuir habilidades de comunicação verbal e escrita em inglês, além de disposição para trabalhar em horários/trabalhos/áreas flexíveis.

A oportunidade oferece salários competitivos para o setor e benefícios desde o Dia Um, tais como seguro saúde, seguro de vida e vale-alimentação. Também concedemos bônus e incentivos especiais a nossas equipes em reconhecimento ao seu trabalho, além de um espaço de trabalho diversificado e inclusivo, com uma variedade de programas de treinamento para o nosso pessoal.

Nesta função, a pessoa terá a responsabilidade de comandar a Estação de Entrega, garantindo o melhor atendimento nas entregas aos clientes, planejando cronogramas e alinhando atividades da estação com as necessidades do negócio. As estações de entrega são os locais em que ocorrem as últimas etapas do processo de entrega e os pedidos são preparados para chegarem aos clientes.

Gerente da Estação de Entrega no Vale do Paraíba

Se você tem facilidade em criar soluções, é organizado e reside próximo à região, basta acessar ao link aqui para saber mais sobre a vaga. Lembrando que os processos seletivos da Amazon são feitos somente pelo site Amazon Jobs:

A Amazon orienta-se por quatro princípios: obsessão pelo cliente ao invés de foco na concorrência, paixão por invenções, compromisso com excelência operacional e visão de longo prazo. A Amazon se empenha para ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a melhor empregadora do mundo, e o lugar mais seguro para se trabalhar no mundo. Avaliações de consumidores, compra com 1-Clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Logística da Amazon), Amazon Web Services (AWS), Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das ações pioneiras da Amazon.

