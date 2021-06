Alteração na coleta de lixo pode ser consultada no site da Urbam

As alterações que ocorrerão a partir de 21 de junho nos dias e horários das coletas comum e seletiva em São José dos Campos já podem ser consultadas no site da Urbam: www.urbam.com.br

Urbam

As alterações ocorrerão em praticamente 70% do município com objetivo de melhorar ainda mais o atendimento à população e agregar as novas demandas em função do crescimento da cidade.

Novos bairros

Os bairros Chácara Santa Helena, Bica D´Água, SetParque (região leste), Portal dos Pássaros (sudeste) e Residencial Independência (norte) passarão a contar com o serviço de coleta seletiva a partir de 21 de junho. A inclusão visa atender bairros regularizados.

Melhorias

As programações das coletas serão mais homogêneas, pois todos os bairros terão sua frequência única e praticamente cada região também terá sua programação unificada.

Será extinto o terceiro turno de coleta seletiva no período após às 22h e o serviço será remanejado para outros turnos.

Além dos benefícios para a população, o plano bem elaborado trará eficiência no serviço e minimização das emissões atmosféricas. Essas modificações facilitarão o monitoramento, a fiscalização dos serviços e deverão resultar numa maior adesão dos moradores ao novo sistema.

Coleta de lixo

Todos os setores de coletas comum e seletiva terão itinerários eletrônicos e mapas georreferenciados.

Informação

Será feito um amplo trabalho de panfletagem porta a porta na cidade com a entrega de um folheto contendo as alterações previstas e campanhas na mídia.

Alteração será feita em 70% das ruas e bairros da cidade – Foto: Claudio Vieira/PMSJC