Samsung Galaxy A22 5G chega ao Brasil

Nova versão amplia o portfólio de smartphones 5G da Samsung

A Samsung apresenta, nesta segunda-feira (18), o Galaxy A22 5G* no Brasil. Além da compatibilidade com a rede 5G, que segue em expansão pelo país, a nova versão do smartphones oferece display de 6.6″1, processador mais rápido e permite o registro de fotos mais claras e brilhantes.

O Galaxy A22 5G é compatível com a internet 5G, que oferece acesso a velocidades muito mais rápidas. Com a tecnologia, os consumidores deixarão de enfrentar lentidão ou baixa qualidade na hora de carregar vídeos em plataformas de streaming ou durante partidas de jogos online, aproveitando todos os benefícios de uma rede ultrarrápida.

Galaxy A22 5G

“O Galaxy A22 5G chega para expandir o maior portfólio de smartphones 5G do Brasil, oferecido pela Samsung nos canais oficiais e varejistas de todo o país”, conta Marcelo Daou, gerente sênior de produto da divisão de dispositivos móveis da Samsung. “Além de mais uma opção de dispositivo 5G, o Galaxy A22 5G também oferece benefícios essenciais para quem busca um smartphone básico completo”, finaliza.

Câmeras versáteis

Um trio de câmeras traseiras garante uma experiência completa na hora de capturar fotos e vídeos com o Galaxy A22 5G. São três sensores, um principal de alta resolução com 48 MP, um Ultra Wide2, que permite capturar fotos mais largas graças ao campo de visão de 115º, e um sensor de profundidade, que produz as elegantes fotos de fundo borrado.

Outra novidade são as fotos aprimoradas. Graças ao poder de processamento, a câmera principal de 48 MP permite capturar fotos mais claras durante o dia, e mais brilhantes durante à noite3. Para isso, o Modo Noturno utiliza a tecnologia Tetra Binning, que mescla quatro pixels em um único para garantir mais brilho nas fotos registradas durante situações de baixa luminosidade.

A câmera de selfie do Galaxy A22 5G também registra fotos brilhantes e claras e permite inserir efeitos divertidos e elegantes, como o fundo borrado e uma variedade de filtros.

E para armazenar todas as fotos dos momentos mais especiais registradas pelas lentes do Galaxy A22 5G, ele conta com 128 GB4 de armazenamento e uma entrada para cartão de memória MicroSD de até 1 TB5.

Bateria de longa duração e desempenho

A bateria de 5.000mAh do Galaxy A22 5G é feita para assegurar a usabilidade do smartphone em diferentes momentos do dia, garantindo que o usuário não se preocupe com o tempo de uso⁶ enquanto executa as tarefas, seja para trabalhar ou apenas para diversão.

O processador Octa-core de até 2.2GHz torna a navegação nos aplicativos e recursos do Galaxy A22 5G mais fluida e dinâmica, permitindo que os usuários foquem no que realmente precisam.

Preço e disponibilidade

O Galaxy A22 5G chega ao mercado brasileiro nesta segunda-feira, 18 de abril, nas cores branco e cinza7, pelo preço sugerido de R$ 1.999.

Especificações

Especificações do Galaxy A22 5G

Display¹ 6.6” FHD+ TFT LCDTaxa de atualização de 90Hz

Câmera Traseiras: 48 MP (principal) | 5MP (Ultra Wide)² | 2MP (profundidade)Frontal: 8MP

Processador Octa-core2.2GHzMT6833V Memória RAM: 4 GBInterna: 128 GB4microSD: 1 TB5



Bateria6

5,000 mAhCarregamento rápido 15W

Dimensões | Peso8

167,2 x 76,4 x 9 mm | 203 g

* Habilitado para rede 5G. A velocidade real pode variar, dependendo do país, da operadora e do ambiente do usuário. Verifique com sua operadora a disponibilidade para mais detalhes.

1 Tela medida diagonalmente como um retângulo, sem contar a área ocupada pela câmera e os cantos arredondados.

2 A Câmera ultra-wide captura até 4,3 vezes mais em termos de área de captura. O campo de visão resultante pode ser menor quando ocorre a correção ultra-wide da lente. Os resultados podem variar conforme condições de disparo, incluindo múltiplos objetos, falta de foco ou objetos em movimento.

3 As fotos podem variar conforme condições de disparo, incluindo múltiplos objetos, condições de baixa luminosidade, falta de foco ou objetos em movimento.

4 A memória disponível ao usuário é menor que a memória total, devido ao armazenamento do sistema operacional e do software utilizado para operar os recursos do dispositivo. A memória real disponível ao usuário pode variar de acordo com a operadora e pode mudar após a execução das atualizações de software.

5 Cartão MicroSD vendido separadamente. A disponibilidade pode depender do país e do fabricante.

6 Estimado em relação ao perfil de uso de um usuário médio/comum. A duração real da bateria varia conforme o ambiente de rede, recursos e aplicativos usados, frequência de chamadas e mensagens, número de cargas e muitos outros fatores. A velocidade de carregamento real pode variar dependendo do uso real, condições de carga e outros fatores.

7 A disponibilidade de cores pode variar de acordo com o país ou a operadora.

8 O peso pode variar dependendo do processo de fabricação.

