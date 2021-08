Fundhas amplia formação de jovens com cursos do Senai

A Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), comprometida em oferecer novas ferramentas para introduzir os jovens no mercado de trabalho, iniciou nesta semana a oferta de cursos de aperfeiçoamento profissional aos jovens de 17 e 18 anos, em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

A novidade será desenvolvida de segunda a sexta-feira até o mês de novembro no período normal do contraturno escolar e tem como objetivo qualificar ainda mais os jovens para o mundo corporativo e início da vida adulta.

Fundhas

Ao longo do percurso na Fundhas, os adolescentes a partir dos 15 anos podem concluir a formação com até oito certificações do Cephas (Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza) e do Senai em diversas áreas.

Ao todo, serão oferecidos cursos nas áreas de gestão, liderança e comunicação. Três unidades com foco no desenvolvimento profissional serão contempladas com o novo programa.

Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial)

Diferencial

As aulas de Excelência no Atendimento ao Cliente começaram a todo vapor. Para Marcos Rodrigues, de 17 anos, a oferta de novos cursos é uma oportunidade enriquecedora para se destacar em relação aos demais colegas e melhorar o currículo.

Apaixonado por música, ele pretende conciliar a carreira de músico e trabalhar com Gestão de Recursos Humanos. “O curso já está me preparando. Estamos nos primeiros tópicos sobre postura e como agir dentro de uma empresa”.

Confiante, Marcos conta que já tem uma entrevista de emprego marcada para esta semana. “Ainda tenho muito o que aprender, mas o curso pode ser o meu diferencial no mercado”, afirmou.

Outros cursos como Comunicação Empresária, Diferencial Competitivo e Construção de Times, por exemplo, também serão desenvolvidos. A expectativa da Fundação é de atender cerca de 300 jovens neste semestre.

Fotos:Divulgação