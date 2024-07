Quais são as diferenças entre estudo bilíngue e aulas de inglês para crianças?

Particularidades de cada método devem ser consideradas por pais e responsáveis.

O inglês é o idioma mais falado no mundo, de acordo com dados da Enciclopédia Britannica. Ao todo, são mais de 1,2 bilhão de falantes, sendo uma parcela composta por crianças. Algumas delas têm o primeiro contato com o idioma em casa – quando são nascidas em países que têm a língua inglesa como oficial ou são filhos de nativos dessas localidades -, enquanto outras acessam o conhecimento na escola ou em um curso de idiomas para crianças.

Durante a infância, é possível aprender o idioma a partir de diferentes metodologias, como o estudo bilíngue e as aulas de inglês para crianças. Embora haja semelhanças entre ambos, não se trata da mesma forma de ensino. Por isso, conhecer as diferenças e as particularidades é necessário antes de escolher uma das abordagens.

O Ministério da Educação destaca que o contato da criança com o idioma é importante, pois pode ajudar a estimular a capacidade de raciocínio, além de aumentar as oportunidades de trabalho no futuro.

Como funcionam as aulas de inglês para crianças

As aulas para aprender inglês direcionadas para as crianças são oferecidas por instituições de ensino em todo o Brasil. Nesses cursos, os alunos aprendem todos os requisitos do idioma, o que inclui vocabulário, gramática, compreensão oral, leitura e escrita.

Também há cursos com o foco na imersão cultural. Para isso, os professores levam para a sala de aula vivências dos nativos de países que têm o inglês como língua materna. É o caso das festividades de Halloween, quando são realizadas aulas temáticas com fantasias para que as crianças entendam mais sobre a data, e Thanksgiving, em que são feitos exercícios para que os alunos digam seus motivos de agradecimento.

As aulas de inglês para crianças são ministradas por professores fluentes e certificados. Antes de iniciarem os estudos, os alunos fazem um teste de nivelamento para serem matriculados em turmas que correspondam com seus conhecimentos.

O material didático deve ser personalizado para o público infantil. Cada instituição tem seus próprios materiais, direcionados para a metodologia empregada.

Saiba o que é estudo bilíngue

Segundo o dicionário Oxford Languages, bilinguismo é a coexistência de dois ou mais sistemas linguísticos diferentes. Sendo assim, uma pessoa bilíngue é aquela que se comunica em dois ou mais idiomas de forma eficiente, simultaneamente ou não.

No caso do estudo bilíngue, o pensamento segue o mesmo caminho. De acordo com a pesquisadora da Universidade Federal de Goiás (UFG), Heloísa Augusta Brito de Mello, esse tipo de ensino é uma abordagem educacional no qual o currículo é ministrado em duas línguas diferentes. Em artigo científico sobre o tema, ela exemplifica que, nas escolas com foco em inglês, os alunos aprendem usando esse idioma e a língua nativa que, no Brasil, é o português.

Os locais que utilizam esse tipo de metodologia defendem que o bilinguismo é uma prática que pode auxiliar no controle cognitivo das crianças. O objetivo é proporcionar a imersão nos idiomas, permitindo que os alunos se tornem fluentes em ambos

O estudo de Mello destaca que, nesse tipo de ensino, o currículo costuma ser integrado, com as disciplinas de matemática, ciências e história sendo ministradas também no idioma estrangeiro.

Para isso, os professores são fluentes em ambas as línguas. Ainda de acordo com a pesquisadora, o estudo bilíngue também envolve a imersão cultural, trazendo aos alunos questões culturais do segundo idioma.

Como escolher o melhor?

Ambos os métodos de ensino oferecem para as crianças a capacidade de se comunicarem utilizando a língua inglesa. Mas a escolha irá depender das preferências dos pais ou responsáveis.

Para aqueles que querem que seus filhos tenham aulas com foco no idioma e mantenham os estudos em escolas brasileiras, a opção mais indicada são as aulas de inglês voltadas para as crianças, que irão acompanhar o desenvolvimento pedagógico desde o início.

Já para aqueles que querem que seus filhos tenham uma experiência mais imersiva, compreendendo diferentes assuntos com a língua inglesa, incluindo matérias acadêmicas, a recomendação é optar pelo ensino bilíngue.

