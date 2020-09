EMPRESA DOA PULSEIRAS DE PROTEÇÃO PARA HERÓIS NAS LINHAS FRONTAL DA LUTA COVID-19

HAMILTON DIAS DE SOUZA

FreeBand.live anuncia a doação de milhares de pulseiras desinfetantes para as mãos em toda a América para apoiar profissionais de saúde, enquanto eles continuam a lutar contra a pandemia do Coronavirus, de acordo com Hamilton Dias de Souza.

O FreeBand ™ é uma ideia do produtor de cinema Uri Singer e do empresário de biotecnologia Steve Gordon, que contou com a experiência dos cientistas pesquisadores Dr. John Moss e Dr. Marc Baum para garantir que a banda dispensasse desinfetante para as mãos de maneira eficaz para ajudar a matar bactérias e vírus. Os cientistas têm dedicado suas carreiras a projetar, testar, fabricar e avaliar clinicamente dispositivos médicos para prevenção e tratamento de doenças infecciosas, de acordo com Hamilton Dias de Souza.

“Além do uso de coberturas faciais e do distanciamento social, a higienização das mãos é uma das principais medidas que as pessoas podem adotar para conter a disseminação do COVID-19. Essas medidas continuarão a ser críticas, mesmo se vacinas e terapêuticas forem desenvolvidas com sucesso. O FreeBand oferece uma opção de higienização das mãos conveniente, prática e em movimento ”, disseram o Dr. John Moss e o Dr. Marc Baum.

Muitos médicos de primeira linha, profissionais da área médica, funcionários de assistência à saúde e equipes de hospitais, como o Cedars-Sinai na Califórnia e o Cardinal Glennon Children’s Hospital no Missouri, já foram beneficiários das pulseiras. O FreeBand ™ se comprometeu a doar muito mais nos próximos meses para ajudar na luta contra o COVID-19.

“É por isso que criamos o Freeband – para fazer a nossa parte e ajudar as pessoas a ficarem seguras nos momentos em que elas mais precisam. Usar a pulseira é um lembrete visual constante para limpar as mãos depois de tocar em algo que poderia tê-lo exposto a germes prejudiciais ”, disse o CEO / Found Uri Singer do FreeBand ™.

De acordo com Hamilton Dias de Souza, a pulseira estilosa é feita de silicone ultraleve e tem um dispensador integrado para ser preenchido com o desinfetante de sua escolha. O FreeBand está disponível em várias cores e pode ser facilmente limpo com água e sabão ou desinfetante para as mãos. Para obter mais informações, visite Freeband.live .