Sistema Hapvida faz parte da vida dos brasilienses

Em Brasília, a operadora vem para somar à saúde da população, com hospital, clínicas, unidades laboratoriais e de imagem e um pronto atendimento que deve ser inaugurado, em breve

A capital do Brasil é uma importante cidade de assistência médica para a população. E estar perto das pessoas para dar ainda mais saúde faz parte da missão do Sistema Hapvida que, em Brasília, oferece assistência médica em áreas bem localizadas para a população. Desta forma, a empresa atua com serviços integrados de saúde e odontologia.

No Distrito Federal, a operadora conta com unidades exclusivas para clientes Hapvida. Estão disponíveis para os beneficiários um hospital, quatro clínicas, quatro unidades laboratoriais e de imagem e, em breve, será inaugurado um pronto atendimento. Essas unidades estão distribuídas na Asa Sul, Taguatinga e Gama.

O Hospital Brasiliense, antigo Hospital Viventi, localizado na Asa Sul, é destaque por ser geral e de alta complexidade. Tem 6,6 mil m2 e capacidade para até 114 leitos de internação. Possui UTI adulto, neonatal e pediátrico e maternidade. Na unidade, é possível realizar também consultas eletivas e exames de análises clínicas e de imagem.

“A expansão do Sistema Hapvida em Brasília tem um propósito: promover uma saúde inteligente e inovadora para as pessoas. Assim, a companhia investiu em diversas unidades de atendimento, com tecnologia de ponta, em bairros estratégicos para dar mais acessos aos clientes. A empresa continuará aplicando recursos para fortalecer, cada vez mais, a saúde dos brasilienses”, ressalta Simone Varella, Diretora de Relações Públicas do Sistema Hapvida.

A Clínica Taguatinga e o pronto atendimento, que deve ser aberto em breve, ficam na mesma unidade, com atendimento adulto e pediátrico. As consultas com hora marcada são de cirurgia ginecológica, ortopedia, entre outras especialidades clínicas. A unidade também realiza exames de análises clínicas e de imagem.

As Clínicas Setor Norte, em Taguatinga, e Clínica Gama, que leva o nome da própria região, dispõem de consultas de hora marcada em diversas especialidades. A unidade Setor Norte conta com pediatria e clínica médica. Gama possui clínica médica, cardiologia, ginecologia, cirurgia ginecológica, obstetrícia e ortopedia. As unidades também realizam exames de análises clínicas e de imagem.

Vale ressaltar que a empresa tem call center de atendimento exclusivo para clientes do Sistema Hapvida, pelos números 4020.1899 e 0300.789 3650, além do aplicativo e site (https://www.hapvida.com.br).