Alimentação ideal pré e pós-treino potencializa resultados nas atividades físicas

Garantir nutrientes essenciais para bom funcionamento do organismo é fundamental antes e depois dos treinos

A prática de atividades físicas é fundamental para o bem-estar e a saúde do corpo humano, mas, para obter bons resultados, é preciso também ter bastante atenção ao que se consome antes e depois dos treinos. Afinal, os alimentos têm o potencial de agir como verdadeiros estimulantes, além de ajudar na recuperação dos músculos.



O que você come pode impactar diretamente na resposta do organismo para os exercícios. De nada adianta, por exemplo, realizar um esforço extremo para ganhar massa muscular e deixar de repor as substâncias necessárias, para que o corpo consiga reconstruir as células que foram rompidas durante as atividades.

É a partir desse processo de regeneração muscular que a massa é desenvolvida. Portanto, para garantir o melhor aproveitamento, é preciso não apenas saber a função que a refeição pré-treino e pós-treino desempenham, como também entender que essa alimentação pode variar de acordo com horário, intensidade e tipo de atividade que será praticada.

A refeição antes dos exercícios tem como principal objetivo garantir que os níveis de glicose no sangue permaneçam na faixa da normalidade. Além disso, também contribui para um bom rendimento dos treinos e, consequentemente, diminui a possibilidade do aparecimento de sinais de fadiga.

Tanto para os treinos aeróbicos, como ciclismo, corrida e natação, quanto para a musculação, a refeição pré-exercício pede por alimentos ricos em carboidratos. O mais indicado é o consumo de frutas frescas, secas ou em suco, pães, batata-doce e barras de cereais, entre uma e duas horas antes da prática.

Já a alimentação pós-treino é fundamental para a recuperação dos músculos e a reposição da energia gasta durante os exercícios. Para quem pula essa etapa, o corpo pode acabar usando a própria massa muscular para suprir a falta de energia e provocar um efeito oposto ao desejado com os treinos.

Por isso, após as atividades físicas, é ideal também ingerir carboidratos, mas adicionar proteínas, pois essa combinação fornece os aminoácidos necessários para a recuperação. Ovos, frango, queijos, iogurtes e whey protein são ótimas fontes de proteína para consumir de uma a três horas após os exercícios.

Por fim, é importante saber que uma dieta balanceada é essencial sempre e que a quantidade e o tipo de alimento mais indicado para pré e pós-treino pode variar, mas a hidratação é fundamental a todo momento. Por isso, conte com o acompanhamento de um nutricionista e um educador físico, para conhecer melhor seu próprio organismo e conseguir potencializar os resultados.

Foto:istock