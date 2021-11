Jacareí Rugby é campeão da 1ª Etapa da Copa São Paulo de Sevens! Jacareí B fica em 11º e feminino em 6º

No domingo (14), o Jacareí Rugby conquistou o título da 1ª Etapa da Copa São Paulo de Sevens Masculino. O torneio foi disputado por 12 equipes no Parque Ceret, em São Paulo (SP). A Fase Final da competição acontecerá no dia 28 de novembro, no mesmo local da etapa inicial.

Jacareí Rugby

Para ser campeão, o Jacareí Rugby precisou de quatro jogos. Foram vitórias contra SPAC (38 a 12) e São José Rugby B (22 a 3) na Fase de Grupos, e São José Rugby A (31 a 12) na semifinal. A decisão foi contra a Poli e o Jacareí Rugby venceu por 12 a 5.

Além do time principal, o torneio também contou com o Jacareí Rugby B, que ficou com o 11º lugar ao vencer o Band Saracens por 14 a 12. Porém, com derrotas para Pasteur, São José A e SPAC. No dia anterior, as jacarés entraram em campo pela disputa da Copa São Paulo Feminina. Com três derrotas, a equipe encerrou sua participação na 6ª posição.

Confira todos os resultados das equipes de Jacareí no fim de semana:

Jacareí Rugby Masculino A – Campeão da 1ª Etapa

Jacareí 38 x 12 SPAC – Grupos

Jacareí 22 x 3 São José B – Grupos

Jacareí 31 x 12 São José A – Semifinal

Jacareí 12 x 5 Poli – Final

Jacareí Rugby Masculino B – 11º Lugar

Jacareí B 0 x 37 Pasteur – Grupos

Jacareí B 0 x 41 São José A – Grupos

Jacareí B 0 x 26 SPAC – Disputa de 9º a 12º

Jacareí B 14 x 12 Band Saracens – Disputa de 11º

Equipe B do Jacareí Rugby – Foto: Divulgação

Jacareí Rugby Feminino – 6º Lugar

Jacareí 0 x 12 Leoas de Paraisópolis – Grupos

Jacareí 0 x 31 Niterói – Grupos

Jacareí 12 x 15 Pasteur – Disputa de 5º

Jacareí Rugby Feminino encerrou em 6º lugar – Foto: Divulgação

O Jacareí Rugby tem patrocínio de Cebrace – A Marca do Vidro, Sanrad Uniformes de Rugby e SHA Alimentos, incentivo de CCR Nova Dutra, Instituto CCR, Latecoere e Wana Química, parceria com o SESI-SP Jacareí e Prefeitura Municipal de Jacareí, apoio de CNA Inglês Definitivo, Fisioterapia Mercadante, Core Sport, Tintas Duralatex, Biguetti e Dutrafer, e leis de incentivo Fadenp e Lei de Incentivo ao Esporte.

