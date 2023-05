Aeroporto de São José inicia operação com voos de carga

O aeroporto Prof. Urbano Stumpf recebeu nesta quarta-feira (24) o primeiro voo regular de cargas, inaugurando a rota Miami/São José dos Campos. Essa é a primeira operação regular de cargas depois da concessão do aeroporto, em novembro do ano passado.

A rota terá dois voos semanais, terças e sextas-feiras, conduzidos pelos aviões de carga Boeing 767, da empresa aérea Latam, com capacidade para transportar até 55 toneladas de carga. O próximo voo está agendado para sexta-feira (26), às 16h40.

A aeronave pousou em seu voo inaugural às 9h30 da manhã e foi saudada com o tradicional “batismo” de água. Funcionários, diretores da concessionária SJK Airport, representantes da Latam e de empresas que irão importar e exportar produtos a partir de São José dos Campos acompanharam a operação.

Entre os produtos que serão transportados estão equipamentos eletrônicos e insumos para a cadeia aeroespacial de São José e região. A aeronave também deverá fazer escalas em países da América do Sul, como Chile, Colômbia e Argentina, sempre que houver demanda de cargas.

Segundo o diretor de Operações da Latam Cargo, Eduardo Andres Pizarro, que acompanhou a operação, a empresa poderá alocar novas aeronaves e aumentar a frequência de voos na mesma rota, conforme a avaliação da demanda nos próximos meses.

SJK Airport

O presidente do Conselho administrativo da SJK Airport, Eduardo Valle, avalia que o início da operação de cargas no terminal pode inaugurar um novo hub logístico em São José e região, beneficiando a economia e gerando empregos.

“As indústrias da região vão se tornar mais competitivas, alavancando a economia da região e atraindo novos negócios”, afirmou Valle.

“Não é uma simples movimentação de carga. Estamos inaugurando a partir de hoje um hub que vai ajudar a economia regional, vai criar uma porta de acesso para exportação e importação de produtos bem mais ágil e eficiente, facilitando a produção das indústrias de toda a região”, completou.

Concessão

O aeroporto de São José dos Campos está sob concessão à empresa SJK Airport desde novembro do ano passado por um período de 30 anos. A previsão é que sejam investidos até R$ 130 milhões no terminal.

Aeroporto Prof. Urbano Stumpf

A concessão do aeroporto faz parte do Plano de Gestão 2021/24 e integra o PPI (Programa de Parcerias de Investimentos). O objetivo é otimizar o uso do terminal com a retomada e ampliação de voos regulares de carga e passageiros.