TAP BRASIL REFORÇA SUA EQUIPE COMERCIAL

A TAP Air Portugal acaba de reforçar a sua equipe no Brasil com a contratação de uma nova gerente de Marketing e uma executiva de Contas Corporativas. Suelda Vicente e Camila Souza vão assumir as respetivas funções esta semana.

Suelda Vicente vai assumir a gerência de marketing da companhia aérea no mercado brasileiro. Com mais de 20 anos na indústria da aviação, em companhias como Latam Airlines e Itapemirim, a profissional tem atuado nas frentes de planejamento de Marketing e desenvolvimento de Produtos. Com experiência consolidada também na área de vendas e em segmentos como MICE, e-business B2B e Key Accounts, entre outros. É formada em Administração de Empresas e pós-graduada em Neurociências e Gestão de Pessoas.

Já Camila Souza vai desempenhar a função de Executiva de Contas Corporativas, trazendo para TAP Brasil sua experiência comprovada no negócio corporativo. Formada em Letras, Camila possui mais de 15 anos de vivência comercial na nossa Indústria, tendo entrado na aviação inicialmente através do setor de Carga Aérea e em seguida integrado os departamentos de vendas Corporate de grandes companhias aéreas internacionais, tais como Lufthansa, Air France e Alitalia.

Carlos Antunes, Diretor Regional Brasil/América do Sul

Para Carlos Antunes, Diretor Regional Brasil/América do Sul, “a contratação destas profissionais em posições chave para a nossa estrutura, vem agregar competências e conhecimentos que vão com certeza contribuir de maneira efetiva para a continuidade do posicionamento da TAP Air Portugal como companhia Europeia líder no Brasil e para a nossa estratégia de relacionamento de parceria com as agências de viagens e contas corporativas no país.”

No Brasil, a TAP Air Portugal está presente em 11 capitais, havendo uma expectativa de expansão dos voos semanais ao longo do ano 2022. A TAP continuará a investir no seu compromisso com o atendimento aos passageiros brasileiros, diferencial que a mantém como a principal companhia aérea internacional ligando o país à Europa.

TAP Air Portugal

Atualmente, a TAP liga Portugal e Brasil com voos diretos entre São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, e Lisboa ou Porto. No total, são 11 as cidades do Brasil (13 rotas) que a TAP liga diretamente à Europa. Para o Verão europeu, a TAP passa a operar com 73 voos por semana entre o Brasil e Portugal, reforçando o número de voos com Lisboa e Porto.

Camila Souza & Suelda Vicente