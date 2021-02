Adote uma praça para chamar de sua

O amor do aposentado Gilberto pela natureza está registrado na placa “Praça de Gilberto de Oliveira”. Sim, a praça da rua Danilo Ramos, no Jardim São José, região leste, leva o nome dele. O mineiro, joseense de coração, adotou a área no ano passado, através do Programa Municipal Nossa Praça, mas a história dele com esse cantinho da cidade começou bem antes.

Programa Municipal Nossa Praça

Há 12 anos, o então comerciante se mudou para uma casa em frente ao local onde hoje é a praça. “Aqui era tudo terra e, quando asfaltaram, plantei as primeiras mudas de árvores.” Depois vieram a grama, as flores, as mudas de pé de limão, mexerica e goiaba, e o grande canteiro foi ganhando forma. “Fui ficando apegado com ela cada dia mais.”

O cedrinho, o ipê roxo e outras quatro espécies cresceram e a Prefeitura de São José instalou bancos para que os moradores aproveitassem as sombras das árvores.

E ver as pessoas aproveitando o frescor da praça é o gosto do Gilberto.

Aos 58 anos, ele faz dos cuidados com o local um remédio contra a depressão. “Isso aqui é minha alegria. Logo cedo eu começo a rastelar, depois tiro as pragas, deixo tudo limpinho e sento pra ficar admirando. As pessoas gostam. Sou respeitado aqui.”

Gilberto gosta que as pessoas se sentem nos bancos pra descansar, mas conta que tem ciúme da praça. “Gosto mais daqui do que da minha casa.”

As horas e horas que ele passa no local servem de terapia. “Se estou aqui não penso nos problemas da vida. Aqui eu me distraio e me sinto mais feliz. É meu remédio pra esse problema que enfrento.”

Atualmente 55 canteiros e praças de São José dos Campos estão sob a responsabilidade de empresas e moradores da cidade, através do Programa Nossa Praça, reformulado em 2018. Depois da mudança em algumas regras cresceu o interesse pela adoção das áreas públicas. Em 2019 eram apenas 21. Em um ano tivemos um aumento de 160%.

Sete Praças

A empresária Izabel Correa Lima, dona de uma corretora de seguros, se interessou pelo programa há três anos. A empresa, que leva o sobrenome da família, é responsável pelo paisagismo e limpeza de seis praças que ficam nas avenidas Shishima Hifume, Jorge Zarur e na rua Francisco Ricci.

“Eu me sinto muito feliz em ajudar a cidade a ficar mais bonita. A nossa ideia é fazer um planejamento para que elas fiquem mais floridas.”

As praças escolhidas pela empresária ficam no caminho da casa de Izabel para o trabalho. Ela conta que a experiência tem sido tão bacana, que mais uma área está sendo escolhida para ser adotada. “Surgiu uma nova oportunidade e vamos ter mais uma praça no nosso nome, a sétima.”

Adoção

A cidade tem outros 240 locais, entre parques, centros poliesportivos, canteiros centrais em ruas e avenidas e praças que podem ser adotados por empresas ou moradores. No site da prefeitura é possível ver as áreas disponíveis.

As exigências são: limpar o local diariamente, realizar reparos em guias, sarjetas e calçadas, manter a grama aparada e fazer a manutenção para que o local ofereça segurança a pedestres, frequentadores e também ao trânsito. Ao adotar uma área, as empresas e pessoas físicas podem instalar placas publicitárias, que seguem regras de tamanho e localização.

Todos os pedidos são analisados por uma comissão das secretarias de Manutenção da Cidade, Esporte e Qualidade de Vida, Mobilidade Urbana, Urbanismo e Sustentabilidade e Apoio Jurídico. O prazo para análise é de até 90 dias. A parceria é de um ano e o prazo pode ser renovado por tempo indeterminado.

Serviço

Quem pode adotar: empresas e pessoas físicas de São José dos Campos e de outras cidades

Como adotar: procurar o Setor de Protocolo do Paço Municipal ou nas Regionais, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h

Documentos: Informação sobre documentação e áreas disponíveis no site do programa

Telefone para contato: 3945 9505

Mais sobre o programa: Pref Book