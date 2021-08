Educação não é modinha ou tendência de mercado, é investimento perene

Investir em uma franquia, no mercado atual, é um tiro certeiro para quem quer alavancar sua vida financeira e se desenvolver profissionalmente. O cuidado que deve ser tomado é em qual tipo de franquia apostar, e se atentar se a modalidade escolhida não é parte de um mercado passageiro.

Já dizia Charles Duhigg: “Bons líderes aproveitam crises para reformular hábitos organizacionais”. Eu acrescento a esta frase e ainda digo que bons líderes também aproveitam o momento da crise para se reinventar e surpreender o mercado. Posso afirmar com garantias que a educação é um mercado perene para quem tem visão estratégica.

No setor da educação, ao contrário do que muitos pensam, é possível ser um explorador e se aventurar nas suas diversas divisões. Eu, por exemplo, entendi que precisava fundar uma escola online de desenvolvimento humano porque enxerguei a necessidade de atenção nas soft skills no mercado atual.

Estou no ramo da educação, que é um ramo totalmente essencial independente da fase econômica, porém mesmo assim consegui me reinventar e me colocar em ação mesmo quando muitos outros negócios estavam parando.

Esse é o segredo para quem quer investir: a oportunidade não surgirá na sua frente, porque ela já existe. Basta você percebê-la. E no mercado da educação, basta você ter a qualificação e competência correta que oportunidades não faltarão, pois é um ramo com alto poder de mercado.

Minha dica para quem está buscando um novo negócio: invista em consistência, invista na educação. Além de ser um mercado constante, é um mercado em alta e, acima de tudo, um mercado muito necessário.

É só pararmos para analisar a crise pela qual acabamos de passar: a pandemia mundial. Com um rápido olhar nos setores mundiais, qualquer um consegue enxergar que não houve recuo no mercado educacional. Pelo contrário, graças à sua flexibilidade, acredito que houve um avanço considerável.

Também podemos enxergar o mercado educacional como um mercado de alto impacto, sem dúvidas. É um ramo em que você lida diretamente com vidas e cria oportunidades de futuro. Na minha escola de desenvolvimento humano, gosto de dizer que crio sonhos e ajudo à realizá-los. Então se você quer trabalhar com desenvolvimento de pessoas, está no ramo certo.

Para fecharmos o assunto, garanto à vocês: invistam na educação, invistam em pessoas e vejam o mercado se movimentar e crescer diante de seus olhos.

Victor Rocha é especialista em vendas com mais de 20 anos de experiência e especialização com MBA pela Universidade de Tampa, Flórida. Aos 28 anos conquistou seu primeiro milhão de reais e não parou por aí. É acionista de uma grande rede de franquia nacional e em julho de 2020, em meio à pandemia mundial do coronavírus, teve visão e fundou a escola online de desenvolvimento humano BiUP Seja Mais, sediada em São José dos Campos, interior de São Paulo.

