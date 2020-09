Adjust anuncia nomeação de altos funcionários para acelerar o crescimento na América Latina

A Adjust, plataforma global de marketing de aplicativos, anuncia a nomeação de três líderes sêniores: Melissa Dickman, VP Regional de Vendas (Leste dos EUA e LATAM); Doug Grounds, VP de Consultoria de Soluções Globais e Guy Sheffer, VP de P&D. Essas contratações vêm na esteira do forte desempenho da empresa no primeiro semestre deste ano, visto que a economia de aplicativos permaneceu resiliente durante a pandemia.

Duplicando os investimentos na América Latina e nos Estados Unidos

Líder experiente em vendas de publicidade mobile, Dickman se dedicará a impulsionar o crescimento da Adjust nas Américas. Ela tem mais de 20 anos de experiência em marketing de marca e de desempenho em plataformas tradicionais, digitais, mobile, social e connected TV. Mais recentemente, ela foi SVP de vendas da plataforma de publicidade Taptica, supervisionando a expansão na Costa Leste e o crescimento nos Estados Unidos. Antes disso, desempenhou papéis de liderança em empresas novas e em grandes empresas de tecnologia, incluindo Viacom, AOL e a RhythmOne (ad network).

No ano passado, a Adjust obteve quase US$ 230 milhões em financiamento para viabilizar a expansão e o desenvolvimento de seus produtos, oferecendo aos profissionais de marketing de aplicativos mobile uma plataforma completa. A empresa oferece mensuração de marketing, prevenção contra fraudes, cibersegurança e soluções de automação de alta qualidade para mais de 35 mil aplicativos mobile ao redor do mundo, incluindo Dafiti, Linio, Mercado Livre e Itaú na América Latina (LATAM) e Canon, Jam City e Lumos nos EUA.

Também em 2019, a Adjust expandiu suas operações na América Latina, com a inauguração de um escritório na Cidade do México como a primeira MMP do mercado. A empresa está presente em São Paulo desde 2016 e hoje rastreia milhares de aplicativos pela região – 85% deles em uso no México.

Fortalecendo serviços e soluções

Conforme a Adjust segue investindo na sua plataforma multiproduto, Grounds se juntou para ajudar a elevar as soluções globalmente. Ele traz mais de 25 anos de experiência liderando equipes globais de mídia, web e business intelligence em grandes empresas SaaS, como Coremetrics (hoje, IBM Web Analytics), Omniture, Adobe, Aggregate Knowledge e Domo. Na Adjust, Grounds vai liderar a equipe de Consultoria de Soluções Globais cujo foco é assegurar que os clientes da Adjust estejam tirando máximo proveito dos produtos e serviços.

Inovando no oferecimento de serviços de cibersegurança com mais P&D

Para auxiliar na proteção dos aplicativos contra a constante ameaça apresentada pelos bots, a Adjust continua incrementando seu produto de cibersegurança, o Unbotify, que elimina a fraude por bots em tempo real usando machine learning por meio de recursos movidos por P&D. Sheffer, que tem quase 25 de experiência em P&D, é responsável pelo desenvolvimento de produto, com o objetivo de tornar a Adjust líder do mercado em detecção de fraudes em aplicativos. Antes da Adjust, Sheffer teve cargos de VP em diversas empresas mobile e SaaS, incluindo Somatix, StartApp, SundaySky e Jacada (adquirida pela Software AG).

Christian Henschel, cofundador e CEO da Adjust

“Recentemente, a Adjust celebrou o marco de 500 funcionários. Estamos muito felizes de incluir essas contratações nessa conquista”, declarou Christian Henschel, cofundador e CEO da Adjust. “Com uma liderança tão diversa e experiente, ao lado de um modelo de negócios financeiramente sustentável, temos capacidade para aproveitar o crescimento exponencial que vimos em mercados Mobile First, como os EUA e a LATAM. Continuaremos expandindo nossas equipes nessas regiões e fortaleceremos nossa área de P&D a fim de oferecer as melhores soluções possíveis para possibilitar o sucesso dos negócios dos nossos clientes”.

Fundada em 2012, a Adjust tem hoje mais 500 funcionários em 16 escritórios globais. Desde 2013, a Adjust tem mais que dobrado sua receita a cada dois anos e tem feito isso operando com lucro nos últimos cinco anos. Para saber mais, visite www.adjust.com.

Adjust

A Adjust é uma plataforma global de marketing de aplicativos. Nascida no coração da economia de aplicativos mobile e sedimentada na paixão por tecnologia, a empresa tem hoje 16 escritórios ao redor do mundo. A plataforma da Adjust inclui mensuração, prevenção contra fraudes, cibersegurança e produtos de automação de marketing. Juntos, eles tornam o marketing mais simples, inteligente e seguro para os 35 mil aplicativos que trabalham com a Adjust. Marcas líderes mundiais, como Procter & Gamble, Rocket Internet e Tencent Games, implementaram as soluções da Adjust para assegurar seus orçamentos e melhorar seus resultados.