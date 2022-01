Curitiba foi a capital com maior nível de excelência em 2021

Metodologia Cidades Excelentes , desenvolvida com exclusividade pelo Aquila, consultoria de gestão estratégica por resultados, avalia a performance de 5.570 cidades brasileiras, em 41 indicadores relacionados à administração pública

Você sabia que 47% dos municípios no Brasil possuem algum tipo de endividamento público? Que 80% dos óbitos relacionados à mortalidade infantil estão concentrados em apenas 21% das cidades brasileiras? Que são registrados 22 homicídios para cada 100 mil habitantes no País? Que apenas 17% dos cidadãos, com 25 anos ou mais, completaram o ensino superior? Estes e outros dados revelam um Brasil heterogêneo, onde a gestão pública ainda engatinha em diversas localidades.

Olhando para esta realidade, o Aquila, consultoria internacional de origem brasileira especializada em gestão por resultados, desenvolveu a metodologia Cidades Excelentes , que visa identificar os municípios que mais se destacam na oferta de boas condições para o desenvolvimento humano de seus habitantes.



“A metodologia é baseada no Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), uma plataforma fundamentada em Inteligência Artificial e Data Science, que avalia 41 indicadores de gestão e ranqueia as cidades com os melhores resultados”, explica Leonardo Rischele , consultor do Aquila e um dos autores do livro “Cidades Excelentes”.



Cidades Excelentes é uma contribuição do Aquila para o País e tem como principal objetivo ampliar o acesso às informações sobre a gestão praticada em todos os municípios brasileiros. “A consultoria também oferece aos gestores municipais todo o suporte necessário para que possam avançar nos indicadores avaliados e, assim, superar os desafios enfrentados no dia a dia da administração pública”, conta Rodrigo Neves , economista, consultor do Aquila e também coautor da obra que leva o nome da metodologia.



Em uma década de história, o Aquila já atendeu 640 clientes dos mais diversos ramos de atividade, e soma 1.650 projetos, executados em 20 países, em quatro continentes. Também possui cerca de 700 atestados de capacidade técnica por trabalhos desenvolvidos para as áreas pública e privada.



Confira agora, as Cidades Excelentes em 2021:

Capitais: Curitiba (PR) foi a capital com maior nível de excelência em 2021

foi a capital com maior nível de excelência em 2021 Cidades acima de 500 mil habitantes: Sorocaba (SP)

Acima de 100 mil habitantes: Indaiatuba (SP)

Entre 30 e 100 mil habitantes: Timbó (SC)

Menor que 30 mil habitantes: Augusto Pestana (RS)

Como funciona o IGMA

Para a avaliação da performance de 5.570 cidades brasileiras (Distrito Federal e Fernando de Noronha são considerados na métrica), o Aquila desenvolveu o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA). Baseado em uma tecnologia inovadora, fundamentada em Inteligência Artificial e Data Science, o IGMA possui 41 indicadores alimentados por fontes públicas e divididos nos intitulados “cinco pilares do ciclo virtuoso de desenvolvimento humano”: Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública. O índice ainda considera pilares secundários, como Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Agricultura.



O IGMA hoje é uma plataforma aberta e inclusiva, que está ao alcance de todos os cidadãos que desejam acompanhar a evolução dos seus municípios em comparação aos demais. O índice, exclusivo no mercado, também constitui um excelente subsídio para investidores que buscam uma cidade promissora para o estabelecimento de seus negócios.



O Aquila é uma consultoria internacional de gestão de origem brasileira, presente no ranking FDC das multinacionais e mapeada pelo relatório Source Global Research, instituição britânica de referência em pesquisas no segmento.

Com escritórios no Brasil, Suíça, Austrália, Colômbia e Portugal, nos últimos dez anos, atendeu 640 clientes dos mais diversos ramos de atividade, e soma 1.650 projetos, executados em 20 países, em quatro continentes. São mais de 500 profissionais capacitados em seis expertises técnicas, atuando com consultoria, treinamento e tecnologia de gestão para os setores público e privado.

Pioneiro, o Aquila ainda é responsável pelas metodologias 8 Passos da Excelência e Cidades Excelentes .

