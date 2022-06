Para os fãs de churrasco: Festival Carnivoria volta ao São Bernardo Plaza com muita comida e música

Nos dois primeiros finais de semana de julho, os clientes poderão aproveitar o festival, que possui entrada gratuita

O maior evento churrasqueiro do Brasil chega ao ABC e estaciona no São Bernardo Plaza Shopping com muito churrasco, rock e folk internacional. O encontro acontecerá nos dois primeiros finais de semana de julho — 02, 03, 09 e 10/07 –, das 12h às 22h, e terá a entrada gratuita.



Festival Carnivoria

No festival, assadores famosos vão comandar as grelhas com cortes premium e acompanhamentos para todos os paladares. Serão 10 estações, com destaque para costela de chão, Texas brisket e bife ancho, além de cervejas artesanais, drinks e sobremesas especiais. Para completar a experiência, o espaço contará com atrações e opções gastronômicas típicas de Festa Julina.



Foto:Divulgação

Monica Dalostto, Gerente de Marketing do São Bernardo Plaza

“O São Bernardo Plaza é um espaço para toda a família e nós prezamos por proporcionar experiências que resultem em bons momentos e memórias. O Carnivoria é um festival gastronômico e cultural e conversa com o que queremos trazer para os nossos clientes. Essa é a segunda vez que recebemos o evento e acreditamos que será um sucesso, como foi a primeira edição.”, explica Monica Dalostto, Gerente de Marketing do São Bernardo Plaza.



O evento acontece no estacionamento do empreendimento e contará com bandas premiadas nos dois finais de semana, algumas delas sendo U2 Cover, Bon Jovi Cover, Kiss Cover Brasil, Alecrim de Tabuleiro, entre outras. Além do entretenimento musical para os adultos, o espaço contará também com espaços kids e pet, para garantir muita diversão. Os pequenos poderão se divertir com brincadeiras e recreação, enquanto os tutores de pets poderão levar os seus bichinhos para brincar em um espaço feito para eles.



Outra atração para os pequenos que estiverem no empreendimento durante o período do evento é o Jump Around, maior castelo inflável da América Latina, que estará localizado no estacionamento do shopping até o dia 14 de agosto. O castelo inflável de 2.500 m² é super lúdico, colorido e possui várias pistas de obstáculos, estruturas de escalada, escorregador e pulas-pulas.



Henrique Okuda, idealizador do Festival Carnivoria

“Retornamos a São Bernardo do Campo com a melhor experiência gastronômica e cultural para todas as idades. Além de inovarmos nesta edição, o evento ocorrerá em dois fins de semana com o tema de festa junina”, afirma Henrique Okuda, idealizador do Festival Carnivoria.

A solidariedade também está presente no São Bernardo Plaza Shopping. Os visitantes podem contribuir com a Campanha do Agasalho na entrada do evento. A arrecadação de agasalhos, meias e cobertores será destinada a pessoas em situação de vulnerabilidade social que são atendidas por entidades parceiras do Fundo Social de Solidariedade da cidade.

São Bernardo Plaza Shopping

Inaugurado em 2012, o shopping oferece diversas opções de entretenimento, experiências gastronômicas e um mix completo de moda masculina, feminina, infantil e serviços. Com aproximadamente 200 lojas, entre elas Reserva, Zinzane, Vivara, L’Occitane, Arezzo, Centauro, Art Walk, Livraria Leitura e opções gastronômicas como Outback, Hocca Bar, Cabana Burger, Starbucks, Gelato Borelli e Cacau Mega, o São Bernardo Plaza Shopping dispõe de opções para todos os clientes. O empreendimento possui ainda uma ampla variedade de serviços como cabeleireiro, agência de viagens e opções voltadas para a saúde e bem-estar, como o laboratório Lavoisier e academia SmartFit.

A saúde e o bem-estar de clientes, colaboradores e lojistas são importantes para a brMalls. Essas medidas vêm reforçar as iniciativas de conscientização e prevenção que adotam desde o início da pandemia, conforme abaixo:

Pontos de álcool gel nos principais corredores de acesso ao shopping, banheiros e praça de alimentação; Utilização de tapetes sanitizantes nas principais entradas; Reforço dos procedimentos de limpeza e descontaminação de banheiros, praças de alimentação (mesas, balcões, bandejas e utensílios) e demais áreas comuns com água ozonizada, solução altamente desinfetante e quaternário de amônio; Reforço da checagem frequente dos condicionadores de ar e exaustores para limpeza.