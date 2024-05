COOP doa 1 tonelada de alimentos para socorro às vítimas das chuvas no RS

Em apoio às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, a Coop anunciou, durante a 38ª edição da APAS Show, a doação de 1 tonelada de alimentos não perecíveis.

Esse volume vem se somar à solidariedade de seus cooperados e clientes, que em apenas 4 dias, doaram 36 toneladas em itens variados nas lojas Coop de Santo André e, em especial, na Loja Solidária.

Para contribuir com o deslocamento de todas as doações para os pontos do Fundo Social de Solidariedade de Santo André, a Coop vem mobilizando desde então o seu time de logística.

COOP doa 1 tonelada de alimentos

“A Coop doou uma tonelada de alimentos, mas o nosso principal papel é o de conectar as pessoas, ainda mais neste momento tão doloroso”, destaca Luciana Benteo, coordenadora de Responsabilidade Social.

“Acredito muito na força que uma comunidade unida tem, para sempre fazer a mudança acontecer. Quero agradecer, principalmente, à solidariedade dos nossos clientes, que também depositaram a confiança na Coop como um importante fio condutor, para atender a quem mais precisa neste momento”, completa o diretor-geral, Pedro Mattos.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 34 unidades de varejo alimentar, sendo 26 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, 72 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

https://www.portalcoop.com.br

www.coopdrogaria.com.br / www.coopsupermercado.com.br