Copa do Brasil: Quatro jogadores que podem fazer a diferença em São Paulo x Corinthians

Os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil estão marcados para os próximos dias e ambos os confrontos ainda estão em aberto. O Flamengo tem uma vantagem de 2 a 0 sobre o Grêmio e está confiante de que pode chegar à final, já que o jogo de volta será no Maracanã.

No entanto, o primeiro jogo é contra o Corinthians, que está vencendo por 2 a 1 no Morumbi e espera manter a pequena vantagem para garantir sua vaga na final pelo segundo ano consecutivo. Mas o São Paulo certamente não está fora e tentará usar a vantagem de jogar em casa para manter vivas as suas ambições de conquistar o primeiro título da Copa do Brasil.

O Tricolor Paulista é o favorito para reverter o empate na aposta online, mas isso é mais fácil de dizer do que fazer contra esse adversário. Dito isso, vamos dar uma olhada em quatro jogadores – dois de cada equipe – que podem fazer a diferença no que parece ser uma semifinal emocionante.

Renato Augusto – Corinthians

Renato Augusto, o homem que arrasou o São Paulo no jogo de ida na Arena Neo Quimica, marcou dois gols no segundo tempo. Ele fez 1 a 0 no início dos 45 minutos do segundo tempo, quando chutou no canto inferior da rede da entrada da área e converteu com calma novamente para restaurar a vantagem do Corinthians após o fantástico gol de Luciano.

O São Paulo terá de conter melhor o meio-campista de 35 anos se quiser justificar seu favoritismo na aposta Copa do Brasil e garantir sua vaga na final do próximo mês.

Luciano – São Paulo

Falando em Luciano, ele tem sido um dos melhores jogadores do São Paulo nesta temporada, e seu incrível gol de uma distância considerável contra o Corinthians é a razão pela qual o Tricolor Paulista ainda está nesse empate e não está tentando se recuperar de uma desvantagem de 2 a 0.

Ele voltou a marcar recentemente na vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o San Lorenzo na fase de mata-mata da Copa Sul-Americana, e o atacante de 30 anos espera marcar um gol e ser uma pedra no sapato do Corinthians mais uma vez.

Yuri Alberto – Corinthians

O São Paulo conseguiu manter Yuri Alberto em silêncio durante os 72 minutos em que ele esteve em campo no jogo de ida, mas o jogador de 22 anos está em uma boa fase desde aquele jogo no mês passado e estará em busca de outro gol aqui.

O atacante marcou três vezes nas suas últimas cinco partidas, balançando as redes contra o Vasco da Gama, o Newells Old Boys na Copa Sul-Americana e, mais recentemente, contra o Coritiba, quando o Corinthians ampliou sua série invicta em todas as competições para impressionantes 11 jogos.

Lucas Moura – São Paulo

Lucas Moura começou sua carreira no São Paulo e retornou ao seu clube de infância mais de uma década depois de partir para o gigante francês Paris Saint-Germain no início do mês, voltando ao Tricolor Paulista após o término de seu contrato com o Tottenham Hotspur.

O atacante marcou um gol em sua primeira partida pelo São Paulo, no empate em 1 a 1 com o Flamengo, recentemente, e isso é um sinal de que ele pode ter se estabelecido rapidamente em sua cidade natal. Ele será um grande perigo para o Corinthians nesse jogo. O recém-chegado James Rodrigues também é uma ameaça maior para o time desta vez.

Foto:Divulgação