A Vida pelo Olhar da Diversidade é a exposição fotográfica da APAE no Shopping Jardim Oriente

A exposição faz parte da semana Nacional de Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

O Shopping Jardim Oriente recebe exposição fotográfica da APAE “A Vida Pelo Olhar da Diversidade”, de 27 de agosto a 03 de setembro, em celebração a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

As fotos foram registradas pelos assistidos que participam da oficina de fotografia da APAE – Associação de Pais e Amigos de São José dos Campos.

“A Vida Pelo Olhar da Diversidade”

“Dentre as várias atividades oferecidas, como a oficina de fotografia, que é mediada pelo monitor de audiovisual, Anderson Luiz Santos Machado, contamos com a participação de mais de 40 assistidos entre 15 e 59 anos. Com a oficina visamos muito mais do que a técnica fotográfica, mas principalmente o olhar para a diversidade”, relatou Denise Teixeira, coordenadora da APAE de São José dos Campos.

APAE de São José dos Campos

A APAE de São José dos Campos, nestes 50 anos de fundação atende 350 pessoas com deficiência intelectual e múltipla, de 0 a 59 anos e suas famílias

“O Shopping Jardim Oriente tem em suas premissas, a valorização da inclusão e diversidade. Estamos sempre buscando ações que promovam a conscientização do público”, explicou Leila Diniz, coordenadora de marketing do centro de compras.

No shopping a exposição estará localizada no corredor da loja 1 A 99.

Shopping Jardim Oriente

Horário de Funcionamento:

De segunda a sábado, 10h às 22h.

Aos domingos, 14h às 20h e praça de alimentação e entretenimento das 12h às 20h.

Hipermercado Shibata: segunda a sábado 8h às 22h e aos domingos, 8h às 20h.

Estacionamento Gratuito.

Local: Rua Andorra, 500, Jd. América, São José dos Campos – SP. www.shoppingjardimoriente.com.br



Sobre o Shopping Jardim Oriente



Sobre o Shopping Jardim Oriente

O Shopping Jardim Oriente, administrado pela AD SHOPPING, é um empreendimento localizado na Zona Sul de São José dos Campos, que abriga um Hipermercado com 5.300 m2, dez âncoras, incluindo um Pet Center e conta com o cinema mais moderno do Brasil da rede Cinépolis, que contempla salas VIP, Júnior e a sala Macro XE, oferecendo uma experiência única. O empreendimento oferece 2.032 vagas gratuitas de estacionamento e previsão de uma futura incorporação de torres residenciais e comerciais, tornando-se assim um complexo multiuso.

Grupo AD

A AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do País, está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 42 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento, planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. O Grupo AD lançou recentemente a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que vai facilitar a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial, seja em lojas, seja em quiosques ou mídia no mall.