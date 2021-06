Paulistão Contra a Fome: ação social entrega 5t de alimentos para entidades beneficentes

A Federação Paulista de Futebol realizou a entrega das mais de 5 toneladas de alimentos arrecadados na fase final do Paulistão Sicredi 2021 a duas entidades beneficentes. A doação é resultado da ação “Paulistão Contra a Fome”, campanha da FPF, em que cada gol anotado no mata-mata do Paulistão e do Troféu do Interior foi convertido em alimentos. Ao todo, 34 gols foram marcados, resultando em aproximadamente 5,1 toneladas de alimentos.

Duas entidades receberam as doações: AACD e Instituto SOS Irmãos Carentes. Cada uma recebeu 2,5 toneladas de alimentos. Todas as cestas básicas foram entregues às entidades, que estiveram na FPF nesta terça-feira (22), em encontro com o presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos.

“Na AACD, temos vários esportes, e esses alimentos irão justamente para alguns pacientes que estão passando por dificuldades. É um presente maravilhoso”, disse Edna Garcez, coordenadora de esportes da AACD.

“Precisamos muitos de doações como essas, e estes alimentos irão diretamente para diversas famílias”, explica Fabiana Bonil de Almeida, fundadora e presidente do Instituto SOS Irmãos Carentes.

A SOS Irmãos Carentes reúne um grupo de amigos que distribui alimentos a pessoas em situação de rua no centro de São Paulo. A AACD é uma organização focada em oferecer assistência médico-terapêutica em ortopedia e reabilitação.

Mais informações sobre as entidades podem ser encontradas no site da AACD (www.aacd.org.br) e nas redes sociais da SOS Irmãos Carentes (@sosirmaoscarentes).