O que é CNH social? Descubra

CNH Social auxilia milhares de brasileiros anualmente

A CNH (Carteira Nacional de Habilitação), como é popularmente conhecida em território nacional, é o principal documento que mostra que o cidadão brasileiro está apto a dirigir algum automotor. Atualmente, de acordo com a legislação brasileira, estão em vigência no país seis tipos de CNH para condução de veículos, e cada um atende a uma diferente finalidade. Elas são as cartas A, B, C, D, e E.

Essas carteiras precisam ser renovadas de tempos em tempos, para que o Detran saiba que o motorista ainda tem aptidão para pilotar um automóvel. Com a evolução de diversos setores brasileiros, a renovação da CNH online também já está funcionando para facilitar a vida dos condutores em solo brasileiro.

Como o preço dessa carteira pode ser um pouco salgado e não viável para todos os brasileiros, o governo, a fim de auxiliar os cidadãos desamparados e também cultivar empregos autônomos, como motoristas de aplicativos e entregadores, trouxe um programa que promete prover a CNH gratuitamente para um determinado público.

Conhecendo o programa do governo chamado CNH Social

Esse programa chamado CNH Social, ou melhor dizendo, Carteira Nacional de Habilitação Social, foi criado em 2014 para auxiliar os brasileiros de baixa renda. Ele tem como principal objetivo formar e qualificar o cidadão com a permissão para dirigir automóveis em território nacional, de forma totalmente gratuita.

O programa em si tem como público principal pessoas de baixa renda, cujo salário familiar não ultrapasse a marca de dois salários mínimos. Para ser elegível e atender aos requisitos do programa, o solicitante também necessita estar registrado no CadÚnico do Governo Federal (Cadastro Único para Programas Sociais), além de estar dentro de mais alguns requisitos, listados a seguir.

Possuir 18 anos ou mais.

Ser alfabetizado.

Ter sido ou ser estudante da rede pública de ensino.

Após atender aos critérios exigidos pelo governo brasileiro, será necessário procurar o Detran para se informar se o programa é exercido na região. Nesse momento, o solicitante deve se atentar em ter em mãos os seguintes documentos:

RG e CPF;

comprovante de residência;

certidão de casamento ou declaração de união estável, lembrar de levar uma cópia de cada documento é importante, pois em alguns casos existe a necessidade de deixar a cópia em mãos do Detran.

Vale lembrar que, ao contrário do que muitos pensam, a CNH Social não é um programa exclusivo do Detran-SP. Além de existir data certa para realizar as inscrições — as vagas são limitadas —, todas as informações, como data de abertura, inscrições e edição, sempre são apresentadas no início de cada ano. Vale lembrar que isso irá depender de cada estado brasileiro, então é necessário que o cidadão fique atento caso queira participar.

Então, esse programa do Governo conseguiu, e ainda consegue, auxiliar muitos brasileiros que não possuem condições de ter a CNH de forma paga. Além de possibilitar tirar as primeiras habilitações, o programa também consegue auxiliar os cidadãos que estão buscando acrescentar letras em sua CNH.

Trabalhos como motorista de aplicativos, caminhoneiros, delivery e motoboy fazem parte do cotidiano de milhares de brasileiros, que crescem anualmente. Com a CNH em mãos, muitas portas estão sendo abertas e aqueles que não tiveram oportunidades de emprego antes, estão conseguindo se restabelecer no mercado de trabalho e, finalmente, começar a ter seu sustento.

Esse programa beneficia milhares de brasileiros anualmente desde 2014. Em 2022, por conta de diversos problemas, não foram entregues muitas vagas em território nacional. No entanto, em 2023, esse programa voltou forte em diversos estados do Brasil, e as inscrições já estão abertas.

Image by Freepik