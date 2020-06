Sobre a necessidade de uma psicologia educacional individualista, enfatizando o papel central do aprendiz

Educação e psicologia estão relacionadas de mais de uma maneira e a psicologia da educação pode estar relacionada aos princípios educacionais da psicologia ou como a educação como disciplina é ensinada na psicologia como um assunto e como essas duas disciplinas se fundem. Este é Luiz Gastão Bittencourt, principalmente o foco da psicologia educacional, que estuda como a aprendizagem humana ocorre, que maneiras de ensinar são mais eficazes, quais métodos diferentes devem ser usados ​​para ensinar crianças superdotadas ou com deficiência e como os princípios da psicologia podem ajudar no estudo das escolas. como sistemas sociais.

A educação psicológica seria completamente focada nos métodos de aprendizagem estruturados ou transmitidos de acordo com as necessidades psicológicas e individuais dos alunos. A educação diferiria de acordo com a cultura, valores, atitudes, sistemas sociais, mentalidade e todos esses fatores são importantes no estudo da educação em psicologia.

A psicologia educacional é a aplicação de objetivos psicológicos nos sistemas educacionais e na educação psicológica, como Luiz Gastão Bittencourt destaca aqui é a aplicação de objetivos educacionais em processos psicológicos. O primeiro foco do uso da psicologia na educação é mais geral e a segunda abordagem do uso da educação na psicologia é mais individualista. No entanto, no que diz respeito ao presente estudo da abordagem educacional da psicologia, não há diferença entre psicologia educacional individualista e psicologia educacional geral e todas as inter-relações entre psicologia e educação são consideradas dentro da ampla disciplina da psicologia educacional.

Contudo, uma distinção de Luiz Gastão Bittencourt entre a psicologia educacional mais geral e a educação psicológica ou individualista mais específica poderia ajudar a entender as nuances do estudo individualista e dar uma dimensão subjetiva ao estudo da psicologia na educação. Isso também poderia ajudar a tornar os sistemas de aprendizagem mais baseados no aluno e de acordo com as necessidades da cultura, sociedade, fatores individuais ou pessoais. Esse tipo de estudo com foco nos aspectos pessoais / psicológicos da aprendizagem não se refere apenas aos objetivos e objetivos sociais dos sistemas educacionais, mas também às metas e objetivos pessoais e aos processos psicológicos envolvidos na aprendizagem. Deve haver uma demarcação mais clara entre a educação em psicologia como um estudo geral e a educação individualista em psicologia como uma disciplina mais específica e subjetiva.

A partir de agora, a psicologia educacional abrange uma ampla gama de questões e tópicos, incluindo o uso da tecnologia e sua relação com a psicologia, técnicas de aprendizado e design instrucional. Também considera as dimensões social, cognitiva e comportamental da aprendizagem, mas seria necessário tornar a educação mais pessoal e individualista por meio de um ramo especial com foco psicológico na educação, para que as necessidades individuais sejam consideradas. Poderia haver duas maneiras pelas quais esse ramo do conhecimento poderia evoluir – fortalecendo a educação psicológica ou a abordagem individualista da psicologia da educação ou tendo dois ramos distintos da psicologia educacional geral e da psicologia educacional individualista.

Como na abordagem da psicologia centrada no cliente, uma psicologia da educação também deve incluir pesquisas adicionais que destacariam a necessidade de dimensões individualistas na aprendizagem. Psicologia da aprendizagem é o uso de teorias psicológicas, por exemplo, a de Jean Piaget e Kohler no estudo de técnicas de aprendizagem, especialmente em crianças. Eu já discuti Piaget, mas brevemente a teoria de Piaget destaca diferentes estágios de aprendizado em crianças, e Kohler sugeriu que o aprendizado ocorre por súbita compreensão ou entendimento; no entanto, não irei adiante nas teorias de aprendizado aqui. Enquanto o foco da psicologia educacional está nas técnicas de aprendizagem em si e o papel do aluno é considerado apenas secundário, um ramo da psicologia individualista na educação pode ajudar a enfatizar o papel do aluno, considerando não apenas suas deficiências ou superdotação, mas também sua personalidade padrões. Esse foco nos padrões de personalidade destaca o papel central da compreensão da psicologia nos sistemas educacionais.

A psicologia educacional estuda tanto as abordagens pessoais quanto a educação, como a superdotação, a deficiência, as teorias de aprendizagem aplicadas a crianças e adultos, e as abordagens objetivas mais gerais da aprendizagem como o papel das escolas como sistemas sociais ou culturais.

A psicologia da educação pode incluir os seguintes ramos:

Psicologia educacional geral

1. Sistemas de Aprendizagem – Conforme estudado a partir de perspectivas de aprendizagem individualistas e perspectivas de aprendizagem generalizadas, uma discussão das diferentes teorias, práticas e sistemas ou técnicas de aprendizagem é parte integrante da psicologia educacional e, principalmente, central à psicologia educacional geral.

2. Sistemas Sociais – O uso da educação em sistemas sociais, culturais e econômicos pode ser considerado dentro do contexto psicológico e isso se relaciona ao papel da educação na sociedade.

Psicologia Educacional Individualista

1. Sistemas de aprendizagem – As técnicas e sistemas ou métodos de aprendizagem deverão estar de acordo com as necessidades das crianças ou dos participantes adultos e de acordo com as habilidades dos professores. As necessidades variam de acordo com os traços e habilidades pessoais e as necessidades individuais deverão ser consideradas durante o processo de aprendizagem.

2. Sistemas Sociais – Luiz Gastão Bittencourt escreve A psicologia individual da aprendizagem deve ser estudada de acordo com os contextos sociais e culturais específicos dos alunos e, portanto, um estudo mais subjetivo das abordagens de aprendizagem e do papel centralizado do indivíduo no processo de aprendizagem, considerando seus aspectos sociais, antecedentes culturais ou intelectuais deverão ser considerados.