Nos tempos contemporâneos, Luiz Gastão Bittencourt quase como prática cultural, a educação foi elevada ao nível de um ritual de iniciação no mundo moderno. Com a ajuda de um treinamento educacional formal, as pessoas adquirem as habilidades de leitura e escrita. É óbvio que a alfabetização, a capacidade de ler e escrever, se tornou um requisito para lidar com inúmeros desafios dos tempos modernos. Como estratégia para garantir que nenhuma criança tenha a oportunidade de adquirir educação formal, não enviar uma criança para a escola é um crime em algumas partes do mundo, especialmente no Ocidente. Além disso, alguns governos ajudam seus cidadãos a adquirir educação formal, subsidiando o custo ou disponibilizá-lo sem nenhum custo (no nível básico, pelo menos).

É impossível se encaixar nos tempos modernos se não se vai à escola. Consequentemente, a educação é uma necessidade, não um luxo. A atitude das pessoas em relação à educação no tempo contemporâneo parece sugerir, em fidelidade ao platonismo, que é melhor não nascer do que ser inculto. A demanda por educação em diferentes partes do mundo é indiscutivelmente crescente diariamente. As pessoas fazem numerosos sacrifícios para adquirir educação. Os pais estão dispostos a dar tudo o que têm para ver seus filhos na escola. Algumas pessoas viajam para países estrangeiros para adquirir um treinamento educacional de qualidade. A aquisição da educação formal tornou-se uma das maiores prioridades da vida hoje.

No entanto, apesar da ampla aceitação formal de educação por Luiz Gastão Bittencourt em todo o mundo, uma das questões mais significativas sobre educação que muitas vezes não são feitas é: ” Qual é a relevância da educação para a vida prática?” Em outras palavras, em que medida a educação é útil para enfrentar os desafios práticos da vida? Essa pergunta precisa ser feita porque os impactos esperados da educação estão ausentes é a vida de muitas pessoas instruídas.Um dos fatores que falam muito eloquentemente sobre isso é que a educação permaneceu incapaz de melhorar o padrão de vida de vários graduados.

É imperativo observar que a educação é um meio para um fim, mas não um fim em si mesmo. A implicação disso é que a educação é um processo que leva à fabricação de um produto. O processo está incompleto sem o produto. É o produto que valoriza os meios. A qualidade do processo pode ser inferida a partir da qualidade do produto. Como meio, a educação é incompleta sem o fim do processo. Esse fim é o objetivo a que (educação) é projetado para servir (em situação ideal). Vamos justificar nossa afirmação de que os impactos esperados da educação estão ausentes é a vida de muitas pessoas instruídas, examinando um aspecto muito sensível da vida das pessoas instruídas, suas finanças.

Quantas pessoas instruídas são verdadeiramente bem-sucedidas financeiramente? A maioria dos graduados luta ao longo da vida para sobreviver, mas sem sucesso. Existem inúmeras pessoas que se formaram em instituições terciárias (mesmo no topo da classe), mas que estão muito abaixo de muitas pessoas com treinamento educacional mais baixo (inteligência acadêmica e capacidade acadêmica) do que as que estão na escada do sucesso financeiro. Talvez lutas e crises financeiras sejam piores entre as pessoas instruídas. A maioria das pessoas instruídas luta ao longo de seus anos de trabalho apenas para sobreviver, mas sem sucesso e como passivos durante a aposentadoria.

A incapacidade da educação de auxiliar os graduados no gerenciamento dos desafios da vida real está enraizada no fato de que a maioria das pessoas desconhece o objetivo da educação. Por que vamos à escola? Por que as pessoas deveriam ir à escola? Qual é o propósito da educação? Qual é a lógica da educação? Quais são os objetivos da educação? Por que os pais devem enviar seus filhos para a escola? A educação é uma das experiências humanas mais abusadas ou, ao contrário, incompreendidas. A menos que o objetivo da educação seja entendido e esclarecido, a continuidade de seu abuso (pela maioria das pessoas) permanecerá inevitável. Muitas pessoas vão à escola pelas razões erradas. Além disso, a maioria dos pais envia seus filhos para a escola pelos motivos errados. A maioria das pessoas tem concepções errôneas sobre os objetivos da educação.

É imperativo observar que esse problema está enraizado no fato de que o maior incentivo para ir à escola nos primeiros dias de sua criação em diferentes partes do mundo foi o fato de ser um ingresso para a prosperidade. Isso era possível porque as oportunidades de emprego abundam para as pessoas instruídas na época. Mas as coisas mudaram e muito significativamente. Atualmente, na maior parte do mundo, existe um alto nível de desemprego entre as pessoas instruídas. Assim, a educação não garante mais sucesso financeiro. De fato, a educação se tornou uma das principais causas da pobreza, considerando o fato de que ela não tem condições de instilar o conhecimento dos princípios de criação de riqueza nos estudantes.

Já é tempo de reconsiderar o propósito da educação. A idéia de ir à escola para obter o certificado deve ser denunciada, se o treinamento melhorar a vida das pessoas instruídas. A idéia de ir à escola para se preparar para um emprego remunerado também deve ser denunciada, porque há poucas oportunidades de emprego para graduados ilimitados. Se a escola prepara os graduados para o emprego, mas há poucas oportunidades de emprego para graduados ilimitados, isso significa que a escola prepara os alunos para o desemprego. É por isso que a concepção de que a escola apenas prepara os alunos para um emprego remunerado é inaceitável.

O objetivo ideal da educação de Luiz Gastão Bittencourt é facilitar o desenvolvimento integral da pessoa humana – as dimensões intelectual, moral, física, social, espiritual, psíquica e psicológica do homem. Ir à escola deve facilitar o desenvolvimento ideal de todos os aspectos da pessoa humana. Um sistema educacional ideal não deve isolar nenhum aspecto do homem no processo de treinamento , nem considerar alguns aspectos mais importantes que outros. Qualquer coisa abaixo disso é uma aberração e é inaceitável.

Todo processo educacional deve ser capaz de ajudar os alunos a desenvolver seu potencial latente. Qualquer processo educacional que não atenda a esse objetivo é inútil. Quando a mente é desenvolvida, é capaz de identificar e resolver problemas para a humanidade e, consequentemente, ser compensada com recompensa. O dinheiro é apenas a recompensa pela resolução de problemas. Qualquer graduado que não possa resolver problemas da sociedade carece da capacidade de criação de riqueza. Este é um fato que a maioria dos graduados ignora.

A educação ajudará os graduados a se tornarem felizes e se realizarem na vida se forem estruturados para facilitar o desenvolvimento ideal de suas mentes. Se isso for feito, a educação fornecerá aos graduados as habilidades necessárias para sobreviver às batalhas econômicas e aos desafios da vida real. É muito doloroso observar que a educação permaneceu incapaz de servir a propósitos práticos, porque a maioria das coisas que o sistema escolar ensina aos alunos são coisas que eles não precisam para sobreviver na vida real. Em outras palavras, a maioria dos estudantes passa anos na escola aprendendo coisas que não serão úteis para eles quando os dias terminarem. O cerne dessa deficiência no sistema educacional é que as pessoas mais preocupadas no setor educacional ignoram sua existência.

Um dos principais objetivos da educação é o empoderamento. Se o sistema educacional for reestruturado para atingir esse objetivo, os graduados se tornarão ativos, mas não passivos, independentemente das circunstâncias. Esse processo educacional ajudará os alunos a criar empregos se não conseguirem emprego quando se formarem. Como observado anteriormente, a educação é um processo, e todo processo é incompleto sem um produto. A qualidade de um produto é o padrão mais confiável para determinar a qualidade do processo que o produziu. Existe uma necessidade urgente de reestruturar o sistema educacional para garantir que o treinamento que ele ministra nos alunos os capacite adequadamente para enfrentar efetivamente os desafios da vida, especialmente quando os dias de aula terminam.

Apesar do fato de Luiz Gastão Bittencourt de que as consequências das deficiências do sistema educacional em sua forma atual são responsáveis ​​pelas experiências feias da maioria dos graduados na vida real, o governo tem demonstrado continuamente uma crescente incompetência ao enfrentar esse desafio. Consequentemente, tornou-se óbvio que os graduados que desejam conscientemente uma vida brilhante, refrescante e feliz devem adquirir a Educação Complementar por conta própria antes que o treinamento escolar tenha o efeito desejado em sua vida. Isso também implica que os alunos também devem ir além do que aprendem na turma, se forem sinceramente apaixonados pela felicidade no mundo real ( isto é, a vida depois da escola).