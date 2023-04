Quais as melhores marcas de cerveja para ter em uma festa?

A maioria das festas brasileiras possuem bebidas alcoólicas nos cardápios, fazendo com que os convidados tenham mais opções de drinks para festejar determinada data especial ao lado de quem é importante. Por mais que muitas bebidas alcoólicas diferentes sejam apresentadas em locais festivos, a cerveja sempre é um maior destaque e que deve ser comprada em maiores quantidades.

Com uma promoção de aniversário Atacadão, você tem a chance de garantir engradados de cervejas no atacado com descontos imperdíveis. Desse modo, tudo ficará mais fácil na hora de investir um bom dinheiro em uma festa que sempre necessita de uma boa quantidade de comidas e bebidas.

Mas, falando da cerveja em específico, acompanhe o artigo a seguir para saber as melhores marcas desse tipo de bebida para se ter uma festa. Confira:

Pilsner Extra

Se você deseja surpreender os convidados da sua festa com cervejas de alta qualidade, esqueça as mais comuns encontradas nos supermercados e foque nas marcas que nem todo mundo conhece mas que você pode encontrar na promoção do Atacadão aniversário. O primeiro exemplo que podemos colocar nessa lista vem da a Cervejaria Leopoldina e se chama Pilsner Extra.

Ela é considerada atualmente a melhor cerveja pilsen de 2023 no Brasil. Ela é a verdadeira pilsen pois não é filtrada e possui fermentação baixa, mantendo um equilíbrio perfeito em sua fórmula e sabor. Além de tudo isso, acompanha notas florais que auxiliam na combinação perfeita desse tipo de bebida com petiscos que geralmente são encontrados em festas como queijos, salgados e até mesmo um churrasco.

Cacildis

A Cacildis está sendo considerada atualmente a melhor cerveja artesanal puro malte. Ela foi criada de início para homenagear o Comediante Mussum que fez grande sucesso nos filmes e seriados dos Trapalhões ao lado de Renato Aragão. Ela é feita com puro malte de qualidade, apresenta um líquido claro e aroma de miolo de pão com um frescor floral do lúpulo no final.

No aniversário Atacadão 2023, você já sabe que vai encontrar grandes ofertas para esta data tão especial e, pode encontrar facilmente esse tipo de cerveja com preços maravilhosos, ainda mais se você comprar no atacado para fazer uma festa inesquecível apenas com bebidas de qualidade.

Anunciação IPA

A anunciação Ipa foi considerada a melhor cerveja IPA de 2022 e segue sendo a melhor em 2023 também. Possui amargor moderado, suave e frutado no final, além disso em seu sabor podemos sentir notas cítricas e florais trazendo o equilíbrio perfeito para quem gosta de uma cerveja mais delicada.

É uma ótima opção de bebida para acompanhar mesas de frios ou até mesmo massas dependendo do banquete que será servido em alguma festa. Você pode encontrar no Atacadão ofertas, preços maravilhosos para comprar em grande quantidade essa e outras cervejas além das citadas acima. Assim, seguindo esse tipo de dica, com certeza você vai arrasar na sua festa agradando os convidados com cervejas de qualidade e que acabam agradando diferentes gostos também.

Imagem de Ingrid por Pixabay