4 dicas para erradicar a possibilidade de inadimplência em seu empreendimento

As taxas de inadimplência podem ser facilmente reduzidas através de um bom planejamento e preparo do negócio para lidar com essa situação

O risco de inadimplência é um dos maiores temores de qualquer empreendedor. Não possuir caixa suficiente para manter suas operações pode determinar o futuro de uma empresa. Para reduzir esse problema, é importante criar meios de incentivar clientes a pagarem suas contas sem atrasos, para que o negócio não opere em déficit e consiga manter suas próprias obrigações em dia, seja com o fornecedor, o aluguel ou o salário de sua equipe. Descubra 4 dicas para diminuir esse perigo em seu negócio e estimular seus clientes a serem pontuais em seus pagamentos.

Ofereça vários meios de pagamento

Quanto mais meios de pagamento estiverem disponíveis, menor será o risco de seus clientes não pagarem suas contas. Isso ocorre porque é possível encontrar alternativas que sejam mais cômodas e que se adaptam melhor à realidade financeira dele. Ter uma máquina de cartões de crédito e débito, emitir boletos, oferecer uma chave Pix, entre outros meios, vai facilitar o dia a dia da sua empresa, a vida do cliente e tornar seu negócio mais acessível e adaptável a diferentes perfis de consumidores.

Ofereça vantagens para pagamentos à vista ou adiantamento

Algo que se mostra extremamente eficaz para evitar atrasos no pagamento ou o risco de nem recebê-lo é oferecer algumas vantagens, seja para pagamento antecipado ou para o pagamento à vista. O seu negócio pode conceder uma taxa de descontos, oferecer pontos para uma próxima compra, fornecer brindes, entre outras opções. Essas medidas ajudam a fidelizar o cliente, que se sente incentivado a honrar as contas e bem atendido pela equipe da empresa.

Mantenha o cadastro de clientes atualizado

É importante que o cadastro de seus clientes esteja atualizado para facilitar o contato, em caso de atraso nos pagamentos. Sem dados atuais de telefone, endereço e e-mail, ficará muito difícil fazer a devida cobrança, em caso de necessidade. Junto desses dados, também é preciso guardar informações sobre seu histórico de compras, de métodos de pagamento utilizados, as datas das transações, etc., para conhecer melhor seu perfil, estar preparado para o futuro (em caso de reincidência no atraso) ou até mesmo fornecer condições personalizadas para melhor atendê-lo, se for um bom cliente.

Implemente a cobrança digital

A implementação da cobrança digital é extremamente vantajosa para as empresas em geral. Através de um sistema automatizado, é possível disparar mensagens SMS ou e-mails, por exemplo, lembrando o cliente sobre a data de vencimento de suas contas, e fornecer informações adicionais, como as vantagens do adiantamento. Através desse mecanismo, a inadimplência do cliente é evitada, pois ele será relembrado do compromisso, confere uma maior agilidade para ele acessar o meio de pagamento e também otimiza os recursos humanos do negócio, evitando o desgaste e as ligações desnecessárias.

Foto: iStock