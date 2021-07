Lavrinhas realiza o 1º Encontro de Turismo Regional na Mantiqueira

Ação de quatorze municípios, alguns de interesse turístico, marca o início de trabalhos conjuntos de regionalização no Vale do Paraíba e Vale da Fé

Lavrinhas sediou o 1º encontro de Turismo Regional da Mantiqueira, reunindo outros treze municípios do Vale do Paraíba e das Regiões Turísticas Vale Histórico e da Fé. O objetivo é viabilizar a criação de uma macrorregião turística.



1º Encontro de Turismo Regional na Mantiqueira

A reunião de quase quatro horas aconteceu no Balneário Rancho do Zé João. Participaram o prefeito Zezinho, de Lavrinhas, representantes do Sebrae-SP de Guaratinguetá, Ana Lúcia Magalhães, diretora da Fatec Cruzeiro Waldomiro May, empresários do setor de turismo e secretários de Turismo e presidentes dos Conselhos Municipais de Turismo (Comtur) de Areias, Arapeí, Bananal, Cachoeira Paulista, Canas, Cruzeiro, Guaratinguetá, Potim, Lorena, Silveiras, Queluz, Aparecida e também da mineira Passa Quatro.



Entre as ideias está o redirecionamento de visitantes a partir de destinos turísticos mais centrais (como Aparecida), para outros da mesma região, além de fomentar polos com potencial turístico, com cachoeiras, trilhas, hotéis, boas pousadas e a rica gastronomia.



Lavrinhas

Segundo Daniela Campos, secretária de Cultura e Turismo de Lavrinhas e uma das criadoras do evento, a reunião vem ao encontro dos anseios da cidade de se transformar numa nova central de atrativos turísticos da região e, assim, criar produtos e participar de projetos conjuntos. “Temos um turismo diário e de fim de semana que é muito forte, mas queremos atrair visitantes para ficarem pelo menos cinco ou seis dias em Lavrinhas e nas cidades da nossa região”, explica a secretária.



Para o presidente do Comtur de Lavrinhas e idealizador da reunião, Pedro May, é importante juntar todas as cidades de forma orquestrada, nessa macrorregião, com ações paralelas e direcionadas. “Queremos fazer com que essa movimentação cresça e, com alegria, percebemos que as cidades estão bastante motivadas com as novas ideias e propostas”, disse. “Ou nós fazemos ou nós fechamos”, acrescenta Pedro May. A próxima reunião será em Guaratinguetá, em 2 de setembro.