5 motivos para começar um treinamento funcional em casa

O treinamento funcional, diferentemente dos treinos das academias, busca melhorar, gradativamente, as funções do corpo de quem o realiza. Enquanto a musculação tem como objetivo definir os músculos do corpo, o kit para treino funcional dispensa as máquinas, proporcionando definição, força e agilidade.

Muitos subestimam a eficácia dos treinos funcionais, uma vez que não incluem equipamentos especializados na série, como nas academias. No entanto, cinto de tração, fitas de suspensão, além de barreiras e obstáculos, são capazes de trabalhar melhor do que determinadas máquinas.

Todos esses itens colocam o seu corpo como o centro de força e podem estar presentes em um kit de treino funcional completo.

Em razão dessas vantagens, o treinamento funcional vem ganhando cada vez mais espaço. A seguir, separamos 5 motivos para você começar o seu treino funcional em casa.

1. Treine na liberdade da sua casa

Começar o seu treinamento funcional em casa pode ser vantajoso para fugir do ambiente das academias.

Na liberdade da sua casa, é possível escolher o melhor lugar para treinar, o melhor horário, e ainda com a roupa que quiser. Sem falar na vantagem de não ter que se locomover e perder horas do dia com isso.

Se você é tímido, sabe que as academias podem ser um pouco intimidadoras. Por isso, treinar em casa é não ter ninguém te olhando.

2. Treine com o seu próprio kit para treino funcional

O treinamento funcional em casa permite que você, com o seu kit para treino funcional, tenha os seus próprios acessórios.

Em tempos de pandemia, sabemos como é importante manter a higienização dos aparelhos e, por essa razão, muitos ainda têm medo de voltar para a academia. O que você pode fazer? Começar o seu treinamento funcional em casa, agora mesmo.

Ter os seus próprios discos de equilíbrio e elástico extensor garante exclusividade e ainda protege o seu sistema imunológico, já que esses acessórios só serão usados por você.

3. Treine no seu próprio tempo com escada de agilidade

Realizar o treino funcional em casa te dá a liberdade de fazer as séries no tempo do seu corpo. Pausas mais longas para descansar e não ter ninguém para apressar sua série são vantagens de treinar em casa.

Se você ainda estiver um pouco devagar, uma escada de agilidade pode ajudar. Esse acessório permite que o seu corpo desenvolva uma melhor coordenação motora enquanto treina a rapidez.

4. Treino personalizado para o seu corpo

Enquanto nas academias, as séries, muitas vezes, são iguais para todo mundo, no treinamento funcional isso não acontece. Treinando em casa, você pode escolher montar o seu kit de treino com acessórios que desenvolvam habilidades e partes do corpo específicas.

São vários os acessórios de treinamento funcional disponíveis e você pode escolher entre paraquedas funcional, cones esportivos, cinto de tração individual e muito mais.

5. Treine escutando suas próprias músicas

Esse pode parecer um motivo irrelevante, mas pode fazer a diferença no seu treinamento funcional.

Treinando em casa você consegue escolher suas próprias músicas e, consequentemente, se sentir melhor e mais engajado para realizar os exercícios.

