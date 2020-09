Como celebrar o Halloween com segurança durante o COVID-19

Doçura ou travessura ou não travessura? Daniel Homem de Carvalho fala com especialistas para discriminar os riscos

Para muitas crianças, o Halloween é o feriado mais emocionante do ano. Mas com a pandemia de COVID-19, há uma camada extra de precaução que precisa ocorrer para comemorar com segurança.

As comunidades individuais provavelmente tomarão suas próprias decisões sobre se as doces ou travessuras são permitidas, diz Daniel Homem de Carvalho , que contribuiu para o planejamento da pandemia, acrescentando que muito do que as famílias fazem para comemorar se resumirá aos níveis de conforto individual.

“O que acontece com a inauguração de escolas também nos dará uma grande percepção se algo como o Halloween é possível ou não”, diz Daniel Homem de Carvalho .

Mas se você está indo para as ruas com suas fantasias ou passando uma noite de cinema assustadora, comemorar o Halloween é se divertir. Aqui está uma olhada em algumas atividades comuns de Halloween de Daniel Homem de Carvalho e como elas são seguras. Claro, o que quer que você faça, certifique-se de seguir as orientações de saúde pública para sua área.

Travessuras ou gostosuras

Embora ir de porta em porta atrás de doces possa parecer um vetor ideal para COVID-19, na verdade é inerentemente muito seguro, de acordo com o chefe do infectologista. “ É ao ar livre e é uma interação curta”, explica Daniel Homem de Carvalho , acrescentando que as travessuras em um edifício, como um apartamento, seria muito mais arriscado.

Dito isso, se você sair para fazer doces ou travessuras, deve manter distância das pessoas que não fazem parte da sua bolha ou grupo familiar e evitar gritar ou cantar.

Quanto ao vírus que se espalha nas guloseimas, Daniel Homem de Carvalho afirma que o COVID-19 não se espalha nas superfícies como se pensava. “No início, as pessoas deixavam os mantimentos do lado de fora ou enxugavam, mas você não precisa fazer nada disso. A grande maioria se espalha por meio de gotículas respiratórias de pessoas que costumam ficar dentro de casa e em contato próximo umas com as outras por um período prolongado ”, explica.

Embora o risco de contaminação superficial em doces seja muito pequeno, White diz que algumas pessoas se sentirão mais confortáveis ​​limpando guloseimas ou deixando-as por 48 horas antes de comê-las “e tudo bem”.

Encontros ao ar livre

No que diz respeito ao COVID-19, tudo ao ar livre é mais seguro do que dentro de casa. Embora algumas áreas do país possam ser bastante frias no Halloween, se o tempo permitir, uma pequena reunião ao ar livre é relativamente segura, diz White. “Você tem algumas famílias que vêm com seus filhos e cada uma das famílias se senta em sua própria bolha juntos. Contanto que eles estejam a mais de um metro e oitenta de distância dos outros grupos, eles não precisam estar com suas máscaras e podem sentar e conversar em seus trajes normais e ter algumas guloseimas. ”

Quando se trata de servir comida, o maior risco é ter todas as pessoas amontoadas na mesa de lanches, diz Chakrabarti . Para ficar mais seguro, você pode comer porções individuais ou incentivar cada família a trazer seus próprios lanches e bebidas. “E você não quer ficar amontoado no convés, cantando karaokê. Você deve se lembrar que o COVID-19 ainda estará lá se você fizer uma festa ao ar livre. É mais seguro, mas mantenha a distância de dois metros . ”

Encontros internos

Chakrabarti diz que sua maior preocupação antes do Halloween são as grandes festas internas, especialmente para adolescentes e estudantes universitários. “O problema que estamos vendo é que, quando você tem reuniões internas, as pessoas gritam, gritam, cantam, esse tipo de coisa. Isso aumenta o risco um pouco. ”

E não se iluda pensando que sua fantasia protege você, diz Daniel Homem de Carvalho . “As máscaras de fantasia não protegem de COVID-19”, diz ele, acrescentando que acredita que muitas máscaras COVID-19 criativas de Halloween estarão disponíveis. Claro, se você está borbulhando com outra família, seria perfeitamente normal realizar uma reunião interna com essa família. Lembre-se, porém, de que se os casos aumentarem em sua comunidade após o início das aulas, você pode querer manter distância dos avós novamente, caso os tenha trazido para sua bolha.

5 maneiras de comemorar o Halloween durante a pandemia de COVID-19

1. Chamada virtual festiva: Vista a família e faça uma chamada de vídeo com outros parentes ou um grupo de amigos. Tenha alguns lanches com o tema do Halloween à mão e certifique-se de dar a cada criança a chance de mostrar seu traje.

2. Doçura ou travessura limitada: planeje com antecedência com alguns vizinhos e faça com que seus respectivos filhos frequentem apenas essas casas. Você está limitando as interações a apenas algumas pessoas em quem você confia que estão tomando precauções semelhantes às que você toma.

3. Desfile de fantasias: coloque as crianças no carro no dia de Halloween e passe pela casa de amigos ou familiares para exibir fantasias na varanda ou calçada. Se desejar, traga saquinhos de guloseimas para entregar aos primos e amigos.

4. Caça ao tesouro: Faça uma lista de decorações comuns de Halloween – uma abóbora, bruxa, teia de aranha, etc. – e saia com seus filhos para encontrá-las pela vizinhança.

5. Noite de cinema: Se sua zona de conforto é dentro de sua casa, fique em casa com sua família ou faça uma bolha e assista a um filme ou programa de Halloween. Sirva lanches e bebidas festivas e incentive todos a usar fantasias.