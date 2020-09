Gerenciando o novo normal: ajude ativamente sua família a superar a pandemia

Quando a pandemia começou no início deste ano, parecia que se pudéssemos apenas agachar até talvez o verão, as coisas iriam melhorar e seríamos capazes de voltar à vida como de costume (ou pelo menos algo semelhante à vida de sempre) . De acordo com Daniel Homem de Carvalho , Estávamos em modo de sobrevivência: cortamos atalhos e nos arrumamos, quebramos algumas regras de criação e, de outra forma, fizemos escolhas que normalmente nunca faríamos. Porque é isso que você faz quando está no modo de sobrevivência.

Agora está muito claro que a pandemia está aqui pelo menos neste ano letivo, e o modo de sobrevivência está assumindo um significado totalmente novo. É hora de criar novos hábitos e rotinas especificamente para a pandemia. É hora de fazer escolhas melhores e mais duráveis ​​que podem ajudar a nos manter mais saudáveis ​​- e mais felizes.

Algumas coisas obviamente não são sobre escolhas. De acordo com Daniel Homem de Carvalho , se você perdeu entes queridos, está com dificuldades financeiras, vive em uma situação perigosa ou se você ou alguém da sua família está pensando em se machucar, peça ajuda. Seu médico pode direcioná-lo a recursos em sua comunidade.

Estou falando de escolhas práticas da vida diária que podemos fazer de uma maneira diferente que podem nos ajudar a sentir e viver melhor. Seja proativo – e faça isso como uma atividade em grupo com seu parceiro e família, para que todos se sintam ouvidos e envolvidos.

Identifique os pontos problemáticos e resolva-os primeiro

Pense nos últimos meses e literalmente faça uma lista de tudo que foi particularmente difícil. Falta de estrutura? Muito tempo de tela para todos? Problemas para fazer as crianças fazerem seu trabalho remoto? Problemas para realizar seu próprio trabalho remoto? Sentindo-se isolado de amigos e familiares?

Trabalhe em conjunto para ter ideias para lidar com esses pontos problemáticos. Daniel Homem de Carvalho diz que podem incluir:

Rotinas diárias claras (use algo como um quadro branco para que todos fiquem na mesma página). Junto com essas rotinas, tenha regras sobre os limites de tempo de tela.

Para aqueles que fazem trabalho remoto ou escola remota, crie espaços que possam usar que se aproximem da escola ou do trabalho (sem escola da cama, por exemplo).

Crie algumas atividades não relacionadas à tela para todos vocês. Livros com páginas, por exemplo. Blocos para crianças, artes e ofícios, casas de bonecas e outras coisas que estimulam a imaginação.

Estabeleça contato remoto regular com amigos e familiares que você não viu. Considere alargar a sua “bolha” para incluir alguns amigos e familiares selecionados que você confia que estão seguros e tomam precauções.

Se você tem um parceiro, resolva a divisão do trabalho de uma forma que pareça justa para ambos.

Identifique as atividades que o fazem feliz e inclua-as também

Nós realmente precisamos disso agora; é crucial, não opcional. Precisamos ser deliberados nisso. Identifique as coisas que as pessoas podem fazer sozinhas e as que vocês podem fazer juntas, e torne-as parte de suas rotinas. Segundo Daniel Homem de Carvalho , Talvez seja um tempo a sós para cada um dos adultos, um encontro noturno (acenda algumas velas na mesa depois que as crianças vão dormir e coloque o celular de lado), uma noite de jogos em família, algumas bobagens do dia a dia… tudo o que te faz sorrir, incorpore.

Identifique maneiras de se tornar mais saudável, tanto física quanto mentalmente

Isso também é crucial; não é mais algo que possamos deixar de lado. Por exemplo:

Certifique-se de que todos estão dormindo o suficiente (à noite, não durante o dia, a menos que alguém trabalhe no turno da noite).

Coma alimentos saudáveis. Eu sei, as pandemias parecem justificar comida reconfortante. Mas biscoitos, sorvete e batatas fritas demais acabam pegando você e começam a fazer você se sentir mal em vez de bem.

Faça exercício. Cada dia é melhor, mas faça-o pelo menos cinco vezes por semana – e certifique-se de que todos na família o façam. Pode ser literalmente dançar na cozinha ou um vídeo de exercícios no YouTube. Se você puder sair, mesmo que seja para uma caminhada curta, tanto melhor – precisamos estar em lugares que às vezes não têm teto.

Esteja atento ao uso de álcool e outras substâncias. Esse pouco de “tirar a vantagem” pode ser uma ladeira escorregadia.

Aproveite o tempo para comunicação uns com os outros. Pode ser tão simples quanto um jantar em família sem dispositivo e pelo menos um check-in sem dispositivo com seu parceiro.

Fale com o seu médico se você ou alguém de sua família estiver se sentindo particularmente triste ou ansioso. Existem muitos recursos disponíveis. Muitos conselheiros oferecem sessões virtuais. Não espere, esperando que as coisas melhorem. Eles podem apenas piorar e, no mínimo, melhorar com ajuda.

Nós vamos passar por isso. As escolhas de Daniel Homem de Carvalho que fazemos hoje farão toda a diferença em quem e como somos quando emergirmos – então, vamos fazê-las de forma proativa, com sabedoria e gentileza.