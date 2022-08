5 dicas para a manutenção do seu carro

Um veículo sempre é um bem muito precioso. E é claro que quem possui o seu precisa tomar o maior cuidado para que seu tempo de vida útil seja maior. Mas, para prolongar esse prazo, é preciso ter alguns cuidados com a manutenção do carro.

Neste artigo, te contaremos algumas dicas para te ajudar a cuidar do seu veículo. Mas, não se preocupe! Todas elas são bem simples e não gastam tanto tempo e nem um investimento tão alto. Confira!

Porque a manutenção do carro é importante?

Você já ouviu aquela história de que é melhor prevenir do que remediar? Pois bem, é justamente isso que demonstra a importância da manutenção do carro. E não só de tempos em tempos — o que faz toda a diferença são os pequenos cuidados diários.

A manutenção em si, pode ser algo bem chato. Mas se for feita regularmente e acompanhada de pequenos cuidados todos os dias, não precisa ser. Pense que a economia será muito maior.

A manutenção do carro é importante não só pela economia, mas também pela segurança. Imagine só que dor de cabeça ter problemas na estrada por causa da falta do óleo de motor ou por alguma peça desgastada. Para que isso não lhe faça perder a paz, veja algumas práticas que podem ajudar.

Como cuidar diariamente do meu veículo?

Nem todo mundo entende algo sobre mecânica. Contudo, alguns cuidados na manutenção do carro são básicos e colaboram diretamente para que seu veículo continue funcionando bem. Aqui vão alguns deles:

1. Verifique o óleo

O óleo de motor é fundamental para o bom funcionamento do seu veículo. É ele que lubrifica e não permite que o atrito seja fatal para as partes do motor. Portanto, troque o óleo sempre que necessário para ele poder cumprir essa função.

Se você usa muito o veículo, o recomendado é que o nível do óleo de motor seja verificado ao menos uma vez por semana, retirando a régua marcadora que fica no reservatório.

Se já estiver na hora de fazer a troca, procure uma loja de óleo de motor especializada em lubrificantes de alta qualidade para encontrar o óleo ideal para o seu carro.

2. Água do radiador

Para verificar a água do radiador, assim como no caso do óleo, procure um piso nivelado, pois a verificação será muito mais precisa se o carro estiver reto e com o motor frio.

Não basta apenas completar com água também. Há também a necessidade de se adicionar um composto aditivo para garantir o desempenho. Se ficar na dúvida, não hesite em chamar um profissional que garanta esse serviço com qualidade.

3. Suspensão

Uma das coisas mais importantes que precisam estar em dia na manutenção do carro é o sistema de amortecedores.

De modo geral, o desgaste vai acontecendo de maneira lenta. Por isso, recomenda-se a manutenção mais efetiva (e troca de peças, se for necessário) nessa parte do veículo a cada 30 mil km mais ou menos.

Porém, essa é uma parte do carro que só poderá ser verificada por um profissional. Ou seja, se for o caso e sentir o carro diferente, leve-o mais rápido a uma avaliação.

4. Limpadores

Os limpadores são ferramentas simples, mas essenciais. É com a ajuda deles que conseguimos dirigir em dias de chuva. Entretanto, muitas pessoas deixam com que essa parte do veículo fique muito velha, o que pode resultar num tremendo desgaste do vidro do carro.

Antes de viajar, por exemplo, você pode testar os limpadores jogando um pouco de água. Observe a velocidade e como está ficando o vidro. Se perceber que as palhetas estão muito desgastadas, o mais recomendado é trocá-las o quanto antes.

5. Ar-condicionado

Muitas pessoas utilizam esse recurso sem pensar muito bem. Porém, não pensam que o ar-condicionado do carro pode ser um grande vilão quando o assunto é desgaste do veículo.

O que nem todos sabem, por exemplo, é que o ar faz com que o veículo precise se desenvolver mais. Ou seja, para que esse recurso funcione, o motor precisa se esforçar mais. Consequentemente o consumo de combustível também será maior.

Por isso, use com consciência e sempre faça uma revisão desse item na manutenção do carro.

Conclusão

A revisão geral do carro é muito importante. Mas, não se engane, pois o maior responsável pela qualidade e desempenho do seu veículo é você. Portanto, não se esqueça de sempre fazer uma pequena manutenção do carro você mesmo.

Para que isso se torne ainda mais fácil e um costume, você tem uma série de opções. Uma delas é conferir uma parte dessas por dia. Assim, ao longo da semana nem demorará tanto tempo para verificar tudo de uma vez. Fica a dica!