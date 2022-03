5 ações para colocar em prática no início do ano

O ano de 2021 chegou ao fim não tem muito tempo, e o ano de 2022 começou como muitas promessas e propostas de um ano melhor. Mas para que um ano possa ser realmente melhor, não basta apenas que as pessoas façam promessas, é preciso realmente colocar em prática tudo que foi prometido.

Afinal de contas, um ano não pode ser melhor se as pessoas não trabalharem e se esforçarem para que seja dessa forma, não é verdade? Pois um mundo melhor, demanda a necessidade de pessoas melhores o habitando e, por conta disso, é preciso fazer muito mais do que apenas promessas.

Contudo, em todos os finais de ano as pessoas não fazem somente promessas para serem melhores, fazem também promessas de conquistas pessoais como conseguir uma promoção no emprego, começar um novo curso técnico, ter um animal de estimação, comprar um carro, fazer dieta, fazer um investimento e assim por diante.

Por conta disso, nem sempre é fácil cumprir todas as promessas que são feitas com tanta veemência no início de um novo ano, não é verdade? E para facilitar o cumprimento de todas elas, utilizar um planner pode ajudar, na verdade, mais de um planner pode ser bastante útil.

Pois com o uso de alguns destes pequenos materiais, você pode anotar em cada um deles todas as ações que deseja colocar em prática no próximo ano e tudo mais que deseja conquistar, assim, não esquecerá de cumprir nenhuma delas e, ao final do ano, ficará muito feliz por ter conseguido realizar tudo que almejou.

E agora que você já sabe como pode organizar melhor tudo que deseja realizar durante um ano todo, você já pensou nas ações que deseja colocar em prática este ano? Não ações de conquistas pessoais, mas ações que podem ser tão benéficas para os outros, quanto para você mesmo?

Caso ainda não tenha tido tempo para pensar sobre isso, e esteja procurando um pouco de ajuda, este artigo é exatamente o que você estava precisando. Aqui iremos te dar dicas de 5 ações que você pode colocar em prática no início deste ano e levá-las para o resto da vida.

Pois elas são bem simples de serem cumpridas e, se você souber como colocá-las em prática, poderá dar o exemplo a outras pessoas e, juntas, podem realmente fazer do mundo um lugar bem melhor.

Seja gentil com os outros e com você mesmo

Você com certeza já ouviu aquela famosa frase que diz que “gentileza gera gentileza”, não é verdade? Então, essa frase não poderia ser mais verdadeira, e quanto mais gentil você for capaz de ser com outra pessoa, mais gentileza você receberá em troca.

Ser gentil e oferecer ajuda a outras pessoas é demasiadamente gratificante, e faz tanto bem para o outro quanto para você mesmo. Além disso, as pessoas também começarão a ser mais gentis com você e, quando isso acontecer, não se esqueça de que a gratidão anda de mãos dadas com a gentileza.

Seja cortês e melhore o dia de alguém

Muitas vezes as pessoas simplesmente não estão em um bom dia e tudo que elas precisam para se sentirem melhor é um simples “bom dia”, “boa tarde”, “boa noite” ou, até mesmo, um simples sorriso sincero pode fazê-las se sentir bem melhor.

Ser cortês com as pessoas é muito mais do que apenas um gesto de “bom vizinho” ou “bom cidadão”. A cortesia dada de bom grado pode realmente fazer com que as pessoas se sintam melhor, o que fará com que você também se sinta melhor, consequentemente.

Pratique a solidariedade

Praticar a solidariedade vai muito mais além do que fazer boas ações como doações de roupas, de dinheiro ou de alimentos para instituições de caridade, por exemplo. Embora estas sejam atitudes admiráveis, nem todas as pessoas possuem tempo ou dinheiro para tal.

Então, saiba que você pode praticar a solidariedade de muitas formas como oferecendo um ombro amigo para alguém que precise, levando uma marmita para um morador de rua ou oferecendo ajuda para um colega de trabalho, por exemplo.

Saiba perdoar e pedir perdão

Perdoar alguém que nos feriu é algo realmente difícil, não é verdade? Mas guardar mágoas não faz bem para ninguém, principalmente para você mesmo, pois ficar remoendo sentimentos ruins não faz bem para a nossa saúde psicológica e emocional.

Por conta disso, saber perdoar e também saber como pedir perdão para as pessoas, é algo que você precisa levar para toda a sua vida, pois o ato de perdoar é muito nobre, e pode fazer muita diferença na sua vida.

Ame genuinamente

Por último, não poderíamos deixar de falar sobre o amor. Então, além de colocar todas as ações acima em prática, coloque o ato de amar ao próximo e a si próprio também em prática não somente este ano, mas pelo resto de sua vida.

Imagem de Joey Velasquez por Pixabay